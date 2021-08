MotoGP, risultati FP2 GP Gran Bretagna: Quartararo dominante, Bagnaia e Valentino Rossi in top10!

Fabio Quartararo lancia un segnale inequivocabile al resto della concorrenza e domina in lungo e in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Il francese della Yamaha Factory, nonostante una brutta caduta a inizio turno, è tornato in sella (zoppicando) alla sua M1 imprimendo un ritmo incredibile negli ultimi 25 minuti della sessione sia sul passo che sul giro secco. 1’59″317 il miglior crono del leader del campionato, che ha rifilato ben mezzo secondo nella simulazione di qualifica al primo degli inseguitori Jack Miller.

L’australiano della Ducati Factory si è dimostrato comunque molto competitivo nel time-attack, precedendo il rookie spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin (3° a 622 millesimi dalla vetta) e la coppia di Honda ufficiali formata da Pol Espargarò e Marc Marquez, rispettivamente a 718 e 734 millesimi dalla testa.

Virtualmente qualificati per il Q2 (in attesa delle FP3 di domattina) anche la Ducati di Francesco Bagnaia, l’Aprilia di Aleix Espargarò, la KTM di Brad Binder, la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha Petronas di Valentino Rossi. Quest’ultimo, anche grazie al riferimento visivo di Bagnaia nell’ultimo run, ha stampato il decimo tempo assoluto di giornata a 1.083 da Quartararo.

Buona prestazione e 12ma piazza provvisoria per Enea Bastianini, mentre deludono due pretendenti al titolo iridato come Joan Mir (13° con la Suzuki) e Johann Zarco (14° con la Ducati Pramac). Molto attardati in chiave azzurra Luca Marini, Danilo Petrucci ed un acciaccato Lorenzo Savadori.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’59.317

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008

11 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’00.413 1.096 / 0.013

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.2 2’00.548 1.231 / 0.135

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’00.725 1.408 / 0.177

14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 335.4 2’00.810 1.493 / 0.085

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’00.870 1.553 / 0.060

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 2’00.882 1.565 / 0.012

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 328.2 2’01.058 1.741 / 0.176

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’01.405 2.088 / 0.347

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.412 2.095 / 0.007

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 330.2 2’01.496 2.179 / 0.084

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.601 3.284 / 1.105

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 2’05.138 5.821 / 2.537

Credit: MotoGP.com Press