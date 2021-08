Griglia di partenza MotoGP, GP Silverstone: Pol Espargarò in pole, 2° Bagnaia, 8° Valentino Rossi

4Si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. Oggi pomeriggio si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza della gara in programma domani (domenica 29 agosto). Il tracciato inglese è sempre in grado di fare la differenza e di esaltare i piloti, rimescolando anche le carte in tavole e regalando alcune sorprese.

Pol Espargarò ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo si è inventato una magia in sella alla sua Honda e ha guadagnato la partenza al palo con appena 22 millesimi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Accanto all’iberico scatterà il nostro Francesco Bagnaia con la Ducati: il piemontese insegue la prima vittoria in carriera e punta al risultato di lusso per tentare di riaprire il Mondiale, al momento ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Il francese Fabio Quartararo, attuale leader del campionato, scatterà dalla terza piazzola e potrebbe essere costretto a inseguire.

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

L’alfiere della Yamaha chiude la prima fila, mentre la seconda è aperta dallo spagnolo Jorge Martin. Marc Marquez ottimo quinto, inseguito dall’altro spagnolo Aleix Espargarò con l’Aprilia. Immenso ruggito dell’eterno Valentino Rossi, splendido ottavo con la Yamaha Petronas: il Dottore, a sandwich tra le Ducati di Jack Miller (ufficiale) e Johann Zarco (Pramac), potrebbe davvero disputare una bella gara in terra britannica. Deludono le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir (decimo e undicesimo).

Di seguito la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna 2021, il risultato e la classifica delle qualificazioni della tappa del Mondiale MotoGP in scena a Silverstone.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021

1. Pol Espargarò (Honda)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Jack Miller (Ducati)

8. Valentino Rossi (Yamaha)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Alex Rins (Suzuki)

11. Joan Mir (Suzuki)

12. Brad Binder (KTM)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Luca Marini (Ducati)

15. Takaaki Nakagami (Honda)

16. Danilo Petrucci (KTM)

17. Alex Marquez (Honda)

18. Iker Lecuona (KTM)

19. Cal Crutchlow (Yamaha)

20. Miguel Oliveira (KTM)

21. Jake Dixon (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021

Q2

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’58.889

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’58.911 0.022 / 0.022

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’58.925 0.036 / 0.014

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.074 0.185 / 0.149

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1’59.086 0.197 / 0.012

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.273 0.384 / 0.187

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’59.368 0.479 / 0.095

8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’59.531 0.642 / 0.163

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.579 0.690 / 0.048

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1’59.639 0.750 / 0.060

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’59.763 0.874 / 0.124

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’59.977 1.088 / 0.214

Q1

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 339.6 1’59.288

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1’59.509 0.221 / 0.221

3 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 337.5 1’59.553 0.265 / 0.044

4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 334.3 1’59.764 0.476 / 0.211

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 331.2 1’59.881 0.593 / 0.117

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’59.997 0.709 / 0.116

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 2’00.117 0.829 / 0.120

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.131 0.843 / 0.014

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 2’00.217 0.929 / 0.086

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’00.391 1.103 / 0.174

11 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 2’00.869 1.581 / 0.478

Foto: MotoGPpress