LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: rimonta Ferrari, dominio Verstappen. Risultato e classifiche

16.40 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.37 Verstappen allunga dunque a +18 su Hamilton, un vantaggio comunque ancora decisamente contenuto ed inferiore ad una gara.

16.35 La classifica del Mondiale costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA 252

2 MERCEDES 212

3 MCLAREN MERCEDES 120

4 FERRARI 108

5 ALPHATAURI HONDA 46

6 ASTON MARTIN MERCEDES 44

7 ALPINE RENAULT 31

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 HAAS FERRARI 0

10 WILLIAMS MERCEDES 0

16.33 La classifica del Mondiale piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74

6 Charles Leclerc MON FERRARI 58

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

18 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

16.31 La Ferrari ha ottenuto il massimo possibile. Oggi sul passo le Rosse hanno convinto, sia con gomme medie sia con le hard. Forse Leclerc avrebbe potuto chiudere 5° senza il contatto iniziale con Gasly che lo ha costretto ad una sosta in più.

16.30 Precisiamo che Sainz si era sdoppiato da Hamilton, ma era comunque rimasto doppiato da Verstappen.

16.29 Una gara a senso unico per Verstappen: ha tenuto il primo posto dopo la partenza, per poi allungare costantemente ed inesorabilmente su Hamilton. Mai come in questa gara è emerso un gap evidente tra Red Bull e Mercedes. Di sicuro si tratta di una pista molto favorevole alla scuderia austriaca e qui si correrà anche domenica prossima…

16.28 L’ordine d’arrivo del GP di Stiria di F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+35.743 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+46.907 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+47.434 2

5 Lando NORRIS McLaren1 L 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

8 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams3 L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team3 L

71° giro/71 1’07″058, Hamilton si prende il giro veloce e il punto di bonus. Bottas salva il podio per appena mezzo secondo su Perez! 5° Norris, 6° Sainz, 7° Leclerc.

71° giro/71 VINCE MAX VERSTAPPEN! Dominio totale e successo n.14 in carriera per l’olandese della Red Bull.

71° giro/71 Perez a un secondo da Bottas…Sarebbe servito un giro in più…

71° giro/71 Inizia l’ultima tornata per Verstappen!

70° giro/71 Perez a 1″8 da Bottas. Ci proverà all’ultimo giro?

70° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! L’inglese vuole il punto di bonus.

68° giro/71 Raikkonen scavalca Vettel e si prende l’11° posto.

68° giro/71 Verstappen ha letteralmente asfaltato Hamilton. Su questa pista la Red Bull ha qualcosa in più. E domenica prossima si gareggerà ancora sul medesimo circuito…

67° giro/71 Leclerc è 7° a 13″ dal compagno di squadra Sainz. Ha effettuato una grande rimonta.

66° giro/71 Sainz e Perez sono i più veloci in pista al momento. Il messicano a 8″ da Bottas, ormai è durissima per il podio.

65° giro/71 SI SDOPPIA SAINZ! Passa Hamilton a doppia velocità, incredibile! Il campione del mondo appare visibilmente stordito, sta ricevendo una scoppola sonora da Verstappen, che comanda la gara con 14″3 di vantaggio!

65° giro/71 Norris ha reagito e conserva 7″7 su Sainz.

64° giro/71 Sainz alle spalle di Hamilton, potrebbe provare a sdoppiarsi. La Ferrari sta andando davvero forte sul passo.

64° giro/71 Perez a 10″ da Bottas, è dura per il 3° posto, ma non impossibile.

63° giro/71 NUVOLONI NERI SI ADDENSANO SULLA STIRIA! Potrebbe arrivare la pioggia in extremis? Hamilton prega che sia così, Verstappen si augura il contrario.

62° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+11.114 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+39.611 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+51.087 2

5 Lando NORRIS McLaren1 L 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

8 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

61° giro/71 Che stangata per Hamilton. 11″1 di distacco da Verstappen…

60° giro/71 Leclerc era ultimo dopo la partenza a causa del contatto con Gasly che lo ha costretto a fermarsi per cambiare l’ala. Ha recuperato 13 posizioni!

60° giro/71 STACCATA SECCA ALL’INTERNO! Leclerc sorpassa anche Stroll ed è 7°!

59° giro/71 L’inarrestabile Leclerc ha ripreso anche Stroll!

59° giro/71 1’07″894 per Perez, sta volando con le gomme medie appena montate! Si porta a 14″6 da Bottas, che al contrario sta crollando con le hard.

58° giro/71 Attenzione perché Sainz sta recuperando su Norris! 7″7 da recuperare per il 5° posto!

57° giro/71 1’08″049 per Perez, giro veloce!

56° giro/71 Leclerc e Alonso si sono anche toccati, ruota contro ruota!

56° giro/71 PAZZESCOOOOOOOOO!!! Indemoniatooooooooooo!!! Leclerc passa all’esterno anche Alonso ed è 8°! Sta dando spettacolo!

55° giro/71 INCROCIO DI TRAIETTORIA! Leclerc affianca Tsunoda all’esterno e poi lo infila all’interno! E’ 9°!

55° giro/71 Pit-stop per Perez, che evidentemente va a caccia del punto di bonus per il giro veloce, al momento in possesso di Hamilton.

54° giro/71 BATTAGLIA TRA LECLERC E TSUNODA! Il monegasco ha affiancato il giapponese all’esterno, ma il pilota dell’AlphaTauri ha resistito. Il ferrarista è stato costretto ad un brusco bloccaggio delle gomme!

54° giro/71 Leclerc a 7 decimi da Tsunoda, è molto vicino…

53° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.709 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+31.487 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+33.094 1

5 Lando NORRIS McLaren+67.437 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

10 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

52° giro/71 Verstappen sta per andare a doppiare Norris…Dunque resteranno appena i primi 4 piloti a pieni giri…Speriamo che, dal 2022, sia una F1 più equilibrata con le nuove regole.

51° giro/71 Hamilton si è arreso, 7″3 da Verstappen.

50° giro/71 LECLERC PASSA VETTEL CON UNA STACCATA ALL’ESTERNO! E’ 10° ed entra in zona punti! Ma ora può superarne altri tre…

50° giro/71 Leclerc vola, potrebbe sorpassarne tanti in questo finale…Ha davanti Vettel, Tsunoda, Alonso e Stroll…

49° giro/71 Tutti in pista con gomme hard, tranne Raikkonen e Leclerc che hanno le medie.

48° giro/71 Verstappen sta dominando. 6″3 su Hamilton. La sensazione è che l’olandese stia facendo un po’ quello che vuole in termini di gestione.

47° giro/71 Le Ferrari almeno stanno divertendo. Il passo è buono, non c’è paragone con la gara precedente. La nota dolente? Sia Sainz sia Leclerc sono doppiati…

46° giro/71 Leclerc supera Giovinazzi ed è 11°!

45° giro/71 GRAN SORPASSO DI SAINZ! Passato Stroll! Lo spagnolo è 6°!

45° giro/71 Questa è la classifica reale, perché si sono fermati tutti:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.685 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+25.832 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+28.425 1

5 Lando NORRIS McLaren+58.409 1

6 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

7 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

44° giro/71 Sainz molto vicino a Stroll per il sesto posto, lo spagnolo è in scia alla Aston Martin!

43° giro/71 Pit-stop per Sainz, che rientra in settima posizione. Ha scavalcato Alonso e Tsunoda.

42° giro/71 CONTATTO TRA LECLERC E RAIKKONEN! Ruota a ruota, passa il monegasco!

42° giro/71 Leclerc supera Raikkonen all’interno, ma il finlandese torna davanti sfruttando la trazione dell’Alfa Romeo.

41° giro/71 Mancano trenta tornate, il cielo inizia ad annuvolarsi. Attenzione…E’ ancora lunga.

40° giro/71 Verstappen e Hamilton girano con lo stesso passo. 4″6 per l’olandese.

39° giro/71 Russell rientra ai box e si ritira.

39° giro/71 Ed ecco il pit-stop di Leclerc, che monta gomme medie.

37° giro/71 Non sarà facile per Leclerc chiudere in zona punti. Ricordiamo che ha cambiato le gomme già al 2° giro ed è improbabile che possa arrivare in fondo effettuando ben 69 tornate con gli stessi pneumatici!

36° giro/71 Sainz, Raikkonen, Ricciardo e Ocon sono i top10 che ancora non si sono fermati a cambiare gomme.

35° giro/71 Non molla Hamilton: rimane a 4″5 da Verstappen. 3° Bottas a 22″9, 4° Perez a 26″.

34° giro/71 Leclerc sta perdendo tantissimo tempo alle spalle di Ricciardo, ma la McLaren ha un gran motore ed è difficile superarla.

34° giro/71 Ottimo passo di Sainz, nonostante non si sia ancora fermato: oggi la Ferrari sta gestendo bene le gomme.

33° giro/71 Pit-stop per Norris, che rientra di un soffio davanti a Ricciardo e Leclerc.

32° giro/71 Verstappen si riprende il giro veloce (e il punto di bonus virtuale) in 1’09″041.

32° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.707 1

3 Lando NORRIS McLaren+20.550 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+22.158 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+24.425 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+35.857 – –

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+41.009 – –

8 Daniel RICCIARDO McLaren+41.204 – –

9 Charles LECLERC Ferrari+41.956 1

10 Esteban OCON Alpine+45.996 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+52.721 1

12 Fernando ALONSO Alpine+54.028 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+55.623 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+56.611 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+61.428 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

18 George RUSSELL Williams1 L 2

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

31° giro/71 1’09″066, PROVA A REAGIRE HAMILTON! Giro veloce per l’inglese, ma paga 4″6 da Verstappen.

31° giro/71 Al momento Norris è 3° alle spalle di Verstappen e Hamilton, ma l’inglese della McLaren deve ancora fermarsi.

30° giro/71 Verstappen, Hamilton, Bottas e Perez hanno montato tutti gomme hard.

30° giro/71 Immediata reazione della Red Bull. Pit-stop velocissimo per Verstappen, appena 2″! Rientra in pista nettamente davanti a Hamilton!

29° giro/71 Momento chiave della gara. Pit-stop anche per Hamilton! Vediamo se Verstappen reagirà subito.

28° giro/71 BOTTAS TERZO! Il finlandese si ferma a cambiare le gomme e torna in pista davanti al messicano. La Red Bull ha pagato a caro prezzo il pit-stop lento.

27° giro/71 Ora Leclerc è 12° a 1″4 da Ricciardo. Si ferma anche Tsunoda.

27° giro/71 4″8, lento anche il pit-stop di Perez.

27° giro/71 Pit-stop disastroso per Russell, che riparte dopo 18″3. Gara compromessa per la Williams. Sosta anche per Perez.

26° giro/71 Russell anticipa la sosta e cambia le gomme.

25° gro/71 CHE SBANDATA PER HAMILTON! Bruttissimo sovrasterzo, si salva ed evita di un soffio di finire nella ghiaia!

25° giro/71 SORPASSO ALL’ESTERNO DI UNO SCATENATO LECLERC! Passato anche Ocon, la Ferrari sta volando con le gomme hard!

24° giro/71 Forse a Carlos Sainz converrebbe fermarsi e provare un undercut nei confronti di Tsunoda, Russell, Alonso e Stroll. In un colpo solo potrebbe passarne quattro…

23° giro/71 Leclerc passa Giovinazzi ed è 15°. Ora ha dinanzi a sé Ocon.

23° giro/71 1’09″564 per Verstappen, giro veloce.

22° giro/71 Leclerc in scia a Giovinazzi.

22° giro/71 Scatenato Verstappen, 4″7 su Hamilton. Un divario importante.

22° giro/71 Sorpasso e controsorpasso tra Mazepin e Schumacher: duello tra le Haas per il 17° posto! Il russo resta davanti.

21° giro/71 Attenzione a Vettel che tallona molto da vicino Sainz.

20° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.535 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.245 – –

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+20.630 – –

5 Lando NORRIS McLaren+27.584 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+37.412 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+39.284 – –

8 George RUSSELL Williams+40.784 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+41.736 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+42.316 – –

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+43.199 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+43.971 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+45.121 – –

14 Esteban OCON Alpine+46.336 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+47.264 – –

16 Charles LECLERC Ferrari+49.152 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+59.214 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+59.769 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

19° giro/71 Continua a guadagnare Verstappen, 4″2 su Hamilton. La Red Bull sembra averne di più, ma guai dare per morto il campione del mondo.

18° giro/71 Leclerc, di fatto, si sta riportando su un folto gruppone in lotta per il sesto posto!

17° giro/71 Ora Leclerc sta andando a riprendere Giovinazzi ed Ocon. Prosegue la rimonta.

16° giro/71 Sainz non trova lo spunto e resta a 1″1 da Tsunoda. Il motore della Ferrari non è di certo noto per la sua potenza nell’ultimo biennio.

16° giro/71 ALLUNGO DECISO DI VERSTAPPEN! 3″7 su Hamilton!

15° giro/71 Verstappen al comando con 3″ su Hamilton, 15″ su Perez e 18″2 su Bottas. I primi due sono di un altro pianeta, ma non lo scopriamo oggi.

14° giro/71 Staccata all’interno e sorpasso su Mazepin. Leclerc è 16°. Mattia Binotto molto rilassato ai box, con tanto di mascherina.

14° giro/71 Sainz a mezzo secondo da Tsunoda, può utilizzare il DRS. Intanto Leclerc ha scavalcato Schumacher ed è 17° Ora si libererà facilmente anche di Mazepin.

13° giro/71 Ora Hamilton sta mantenendo lo stesso passo di Verstappen. L’inglese rimane a 2″8 dall’olandese.

12° giro/71 Leclerc ha già ripreso Schumacher, a breve il sorpasso.

12° giro/71 Bottas scavalva Norris ed è 4°. Leclerc è il più veloce in pista dopo Verstappen e Hamilton. Le gomme dure funzionano bene per ora sulla Ferrari.

11° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.959 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.980 – –

4 Lando NORRIS McLaren+14.450 – –

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.885 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+19.774 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+22.255 – –

8 George RUSSELL Williams+23.609 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+24.610 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+25.913 – –

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+27.032 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+28.100 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+28.957 – –

14 Esteban OCON Alpine+29.838 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+30.991 – –

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+34.129 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+35.327 1

18 Charles LECLERC Ferrari+38.394 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

10° giro/71 E PASSA PEREZ! Sorpasso di forza del messicano! Norris ha provato a restituire il sorpasso con una staccata al limite, ma senza successo.

10° giro/71 Norris sta facendo da tappo sia a Perez sia a Bottas.

9° giro/71 Leclerc si sta avvicinando alle Haas di Schumacher e Mazepin. Il monegasco è 18°.

8° giro/71 Si è messa davvero male per la Ferrari, ma la gara è lunga.

8° giro/71 Problemi per Ricciardo, che viene superato da tutti e precipita al 13° posto. Ora Sainz è 10°, dunque in zona punti.

7° giro/71 I primi due stanno facendo il vuoto. Verstappen ha 2″8 su Hamilton e 7″5 su Norris.

6° giro/71 Leclerc in pista con gomme dure dopo aver sostituito l’ala dopo il contatto con Gasly. Ma è quasi impossibile che possa arrivare in fondo alla gara con questa mescola.

6° giro/71 Track limit warning per Hamilton. Al terzo arriva la penalità…Un avvertimento che non metterà l’inglese di buon umore.

5° giro/71 1’09″606, giro veloce per Verstappen e 2″3 su Hamilton.

4° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.981 – –

3 Lando NORRIS McLaren+5.133 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.919 – –

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+7.404 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+9.730 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+11.302 – –

8 George RUSSELL Williams+12.700 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+13.308 – –

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+13.835 – –

11 Carlos SAINZ Ferrari+14.406 – –

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+15.044 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+15.649 – –

14 Esteban OCON Alpine+16.339 – –

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+17.547 – –

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+18.528 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+19.187 – –

18 Charles LECLERC Ferrari+33.493 1

19 Nicholas LATIFI Williams+67.353 1

3° giro/71 Leclerc aveva l’ala anteriore danneggiata dopo un contatto con Gasly in partenza. Il francese dell’Alpha Tauri si è ritirato.

3° giro/71 Leclerc ha montato gomme hard dopo il pit-stop. Ora solo una Safety Car potrebbe salvarlo.

2° giro/71 COLPO DI SCENA! Leclerc rientra ai box!

1° giro/71 Stroll supera Alonso e si prende il settimo posto.

1° giro/71 Leclerc è 6° dopo un ruota a ruota con Alonso. 12° Sainz, che non ha né guadagnato né perso posizioni.

1° giro/71 Max Verstappen parte bene e conserva il primo posto davanti a Hamilton.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Stiria di F1!

15.02 I piloti si posizionano sulla griglia di partenza…Hamilton attaccherà subito Verstappen al via?

15.01 Sono ben 71 i giri da percorrere.

15.00 Inizia in questo momento il giro di formazione del GP della Stiria. Max Verstappen scatta dalla pole position davanti al britannico Lewis Hamilton. I primi due dello schieramento scattano con la gomma gialla.

14.56 Settimo posto sulla griglia per Charles Leclerc sulla prima delle Ferrari. Più attardato lo spagnolo Carlos Sainz che partirà dodicesimo.

14.53 I piloti entrano nelle rispettive monoposto. Max Verstappen guiderà tra pochi minuti il gruppo nel giro di formazione nel tracciato di proprietà della Red Bull.

14.50 In 19 occasioni il vincitore è scattato dalla prima fila. Max Verstappen potrebbe diventare il 12 pilota della storia trasformare la pole-position in una vittoria a Spielberg.

14.47 Attenzione alla McLaren, monoposto che nel 2020 conquistò il podio con il britannico Lando Norris. Il giovane inglese scatterà dalla terza casella dello schieramento davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull).

14.44 A Spielberg ci si prepara per sentire le note dell’Inno della Stiria, la regione in cui si articola questo spettacolare impianto.

14.41 La Ferrari appare in difficoltà nel primo settore. I due rettilinei condannano la Rossa che ha deciso di affrontare questa prova con un più carico aereodinamico rispetto alle prove libere.

14.38 Dobbiamo scorrere la graduatoria per trovare le Ferrari. Settima casella per il monegasco Leclerc, tredicesimo lo spagnolo Carlos Sainz. Week-end complesso per la casa di Maranello che cerca di rifarsi dopo la delusione del Paul Ricard.

14.35 Tre posizioni di sanzione in griglia per il finnico Valtteri Bottas ed il giapponese Yuki Tsunoda. Il portacolori della Mercedes ha bloccato la corsia dei box durante la FP2, un errore che lo ha rilegato in quinta posizione. Undicesima casella, invece, per il giapponese di AlphaTauri che ha rallentato Bottas in qualifica all’uscita di curva 4.

14.32 In prima fila scatteranno Verstappen ed Hamilton. La pole-position di ieri è stata registrata dall’olandese che è il leader del Mondiale. L’alfiere della Mercedes partirà dalla seconda casella grazie alla sanzione sulla griglia di Bottas.

14.30 Le monoposto raggiungono regolarmente la griglia di partenza e si collocano nelle rispettive caselle. Tra non molto i piloti si presenteranno sotto il semaforo per l’Inno della Stiria.

14.27 Il sole è presente a Spielberg, ma delle nuvole appaiono nella zona della curva 3. Al momento appare scongiurato il rischio di un via con le gomme da bagnato.

14.25 Le monoposto si schierano, i meccanici entrano sul rettifilo principale. Salgono le pulsazioni per il GP di Stiria 2021!

14.23 Pit lane aperta, i piloti entrano in pista per schierarsi sulla griglia di partenza. La corsia dei box di Spielberg è molto particolare con un uscita molto lunga ed in salita.

14.20 Sono tre le affermazioni del francese Alain Prost (1983, 1985, 1986) in Austria. Questo record potrebbe essere eguagliato oggi da Max Verstappen, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

14.17 Il britannico Lewis Hamilton è l’unico vincitore della storia del GP di Stiria. Il sette volte campione del mondo della Mercedes scatterà al secondo posto della griglia alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Aston Martin).

14.14 Le rimonte sono possibili su questo particolare circuito. Curva 3 e 4 sono i punti più indicati per attaccare gli avversari, le due staccate più importanti del circuito. Sono invece solo 10 le pieghe di questo impianto, solo tre a sinistra.

14.11 Il tracciato di questo fine settimana è uno dei più corti dell’intero Mondiale. Solo a Monaco ed in Brasile le monoposto terminano il giro in poco più di un minuto.

14.08 Il GP della Stiria è la prima delle due competizioni che si svolgono al Red Bull Ring. La pista accoglierà settimana prossima il GP d’Austria. Quello di Spielberg dovrebbe essere l’unico doubleheader previsto nel calendario del Mondiale F1 2021.

14.06 Mancano pochi minuti al giro di schieramento. I piloti si preparano per posizionarsi sulla griglia di partenza che precede tutte le procedure che tradizionalmente precedono l’evento.

14.03 Il sole splende al Red Bull Ring. La pioggia potrebbe arrivare sul tracciato austriaco che accoglie l’ottava tappa del Mondiale 2021.

14.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Stiria! Tra 60 minuti si parte a Spielberg!

16.10 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la gara. Un saluto sportivo.

16.07 Sabato amaro per la Ferrari: 7° Leclerc, 12° Sainz, addirittura eliminato in Q2. Ieri il passo gara non era stato malvagio durante le prove libere, ma recuperare da così indietro è dura. Chissà che la pioggia non diventi un’alleata delle Rosse.

16.06 Sesta pole in carriera per Verstappen, che si conferma il favorito n.1 del GP di Stiria di F1. Attenzione però a Hamilton, che in gara si trasforma. Ed inoltre il rischio che domani piova è del 60%…

16.04 Ricordiamo che Bottas, a causa della penalità, partirà in terza fila. Questa dunque la griglia di partenza effettiva:

Verstappen-Hamilton

Norris-Perez

Bottas-Gasly

Leclerc-Tsunoda

Alonso-Stroll

16.03 La classifica della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.841 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.194 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.226 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.279 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.327 6

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.395 5

7 Charles LECLERC Ferrari+0.631 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.673 6

9 Fernando ALONSO Alpine+0.733 6

10 Lance STROLL Aston Martin+0.867 5

16.01 BANDIERA A SCACCHI! Pole-position per Max Verstappen in 1’03″841! 2° Bottas, che però verrà penalizzato di 3 posizioni e dunque scatterà quinto. In prima fila ci sarà quindi Hamilton, 3° in Q3 a 0.226. Leclerc chiude 7° con la Ferrari, dunque quarta fila per lui.

16.00 Bottas 2° a 0.194, non si migliorano Hamilton e Leclerc.

15.59 Alto il primo intermedio di Hamilton, ormai Verstappen ad un passo dalla pole.

15.58 Un minuto e mezzo al termine della Q3.

15.58 Leclerc è molto vicino a Gasly, appena 19 millesimi. Tutti gli altri sono lontani.

15.57 Al momento Leclerc, contando la penalità di tre posizioni inflitta a Bottas, scatterebbe dalla sesta casella, dunque in terza fila. Già tanto per questa Ferrari.

15.57 Hamilton è l’unico che ha conservato tre treni di gomme soft, dunque tre tentativi per il britannico.

15.56 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.841 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.226 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.403 4

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.470 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.483 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.612 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.631 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.139 5

9 Fernando ALONSO Alpine+1.228 5

10 Lance STROLL Aston Martin- – 5

15.55 Hamilton si migliora, ma resta a ben 0.226 da Verstappen.

15.54 Sinora sorprende Norris in terza piazza a 0.403 da Verstappen.

15.54 Arriva Bottas ed è 4° a 0.470!

15.53 3° Norris, 4° Perez, 5° gasly, 6° Leclerc.

15.53 TEMPO STRABILIANTE DI VERSTAPPEN! 1’03″841! Nettamente in testa!

15.52 Ancora nessun tempo per i piloti, escluso Hamilton.

15.50 Hamilton inizia con 1’04″205. Non è un tempo strabiliante.

15.49 Chiaramente tutti in pista con gomme soft. Qui non si fanno più calcoli, conta solo il responso del cronometro.

15.48 INIZIATA LA Q3! 12 minuti per definire la griglia di partenza!

15.47 La Ferrari non va, poco da aggiungere. Per Leclerc agguantare la terza fila, al netto della penalità di Bottas, sarebbe un grande risultato per il monegasco.

15.46 Ricordiamo che Bottas verrà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza in seguito al testacoda di ieri ai box.

15.45 Verstappen-Hamilton: prepariamoci al solito duello per la pole.

15.44 Ricordiamo che, dei top10, Verstappen, Bottas e Hamilton hanno utilizzato gomme medie, un vantaggio in vista della gara di domani. Gli altri tra i primi dieci scatteranno con le soft.

15.43 Eliminati dunque Russell, Sainz, Ricciardo, Vettel e Giovinazzi.

15.42 La classifica della Q2:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:04.197 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.101 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.232 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.236 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.246 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.315 3

7 Fernando ALONSO Alpine+0.385 4

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.434 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.449 4

10 Lance STROLL Aston Martin+0.466 4

11 George RUSSELL Williams+0.474 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.603 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.611 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.678 4

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.716

15.41 Si salva Leclerc, 9°. Eliminato Sainz, 12°. Sempre peggio la Ferrari.

15.41 PEREZ DAVANTI A TUTTI CON LE SOFT IN 1’04″197, 2° Norris a 0.101!

15.40 Leclerc ottavo, 6° Alonso, è fuori Sainz! Ennesima bastonata per la Ferrari.

15.38 Verstappen e Bottas scendono in pista con gomme soft, ma difficilmente completeranno un giro lanciato: sono praticamente certi di superare il taglio e vogliono partire con le medie domani.

15.37 Migliora Hamilton ed è 5° a 0.083.

15.37 Hamilton in pista ancora con gomme medie. Al momento è 6°.

15.36 Leclerc al momento è il primo degli esclusi. La Ferrari sta facendo troppa fatica sul giro secco.

15.34 Bottas sale in terza a 0.014! Classifica cortissima, ma ricordiamo che Verstappen, Hamilton e Bottas stanno utilizzando gomme medie, mentre tutti gli altri sono su mescole morbide.

15.34 La classifica parziale:

1 Pierre GASLY AlphaTauri1:04.429 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.004 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.024 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.154 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.197 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.202 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.234 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.264 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.295 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.371 3

11 Charles LECLERC Ferrari+0.395 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.446 3

13 George RUSSELL Williams+0.513 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+0.716 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.977 3

15.33 Rischiano tantissimo le Ferrari…10° Sainz, 11° Leclerc…

15.32 GASLY DAVANTI A TUTTI CON L’ALPHA TAURI! 1’04″429 con gomme soft! 3° Norris, sempre con le soft.

15.32 SI MIGLIORA VERSTAPPEN! 1’04″433! 2° Perez a 0.150, 3° Hamilton a 0.193.

15.31 La Ferrari non può permettersi le medie: sia Leclerc sia Sainz entrano in pista con gomme soft.

15.30 Perez è secondo a 0.043 da Verstappen, ma con gomme soft.

15.29 1’04″540 per Verstappen, è in testa con 0.184 su Bottas. Tempo alto per Hamilton, che ha commesso un errore in frenata.

15.28 Ancora ferme ai box le Ferrari.

15.27 1’04″724 per Bottas. Anche Hamilton e Verstappen in pista con le medie.

15.26 Bottas e Giovinazzi in pista con gomme medie.

15.25 Quindici minuti la durata della Q2.

15.25 INIZIA LA Q2! Ricordiamo il regolamento: i piloti partiranno in gara con le gomme utilizzate per ottenere il proprio miglior tempo proprio nella Q2.

15.23 Verstappen si conferma favorito per la pole, ricordiamo che Bottas verrà penalizzato di 3 posizioni. Hamilton se la gioca, le Ferrari continuano a non brillare sul giro secco.

15.21 La classifica della Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.489 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.048 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.095 1

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.119 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.149 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.256 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.276 2

9 Lance STROLL Aston Martin+0.332 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.370 2

11 Fernando ALONSO Alpine+0.482 2

12 George RUSSELL Williams+0.544 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.562 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.603 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+0.653 2

16 Nicholas LATIFI Williams+0.686 3

17 Esteban OCON Alpine+0.728 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.940 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.552 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.703 3

15.20 Terminata la Q1: eliminati Latifi, Ocon, Raikkonen, Schumacher e Mazepin.

15.19 Si salva Ricciardo con la McLaren: è 15°!

15.18 Leclerc sesto, si stanno migliorando tutti.

15.18 Sainz risale ed è 7°.

15.18 Giovinazzi sale al 9° posto!

15.16 Attenzione perché il cielo si sta annuvolando…

15.15 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.489 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.048 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.095 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.183 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.447 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.530 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.565 2

8 Fernando ALONSO Alpine+0.630 2

9 Nicholas LATIFI Williams+0.686 3

10 Lance STROLL Aston Martin+0.729 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.788 2

12 Carlos SAINZ Ferrari+0.814 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.839 1

14 Esteban OCON Alpine+0.991 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.027 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.047 2

17 George RUSSELL Williams+1.263 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.326 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.552 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.828 3

15.12 Qualifica serratissima, ogni errore si fa sentire. I primi 3 sono racchiusi in meno di 1 decimo!

15.11 Norris si migliora e sale terzo, mentre Gasly è quinto. Latifi strappa un incredibile ottavo tempo! Ricciardo è al momento a rischio eliminazione!

15.09. Quarta piazza per Hamilton che si mette alle spalle di Norris e Bottas. Verstappen è al comando della graduatoria in 1.04.489.

15.08 Max Verstappen firma il best lap della Q1. 1.04.489 è il crono del leader del Mondiale. Terza piazza per Leclerc, settima posizione per Sainz. Attendiamo le due Mercedes che si sono appena lanciate.

15.06 Giovinazzi si colloca al quarto posto! Gasly detta il passo, mentre aspettiamo l’arrivo delle McLaren.

15.05 Il canadese Nicholas Latifi (Williams) è al comando della classifica. Inizia la Q1 anche per Raikkonen e per gli altri protagonisti. Mancano all’appello le due Alpine e le Mercedes.

15.03 Giovinazzi e Russell entrano in azione con il Tsunoda e Stroll. 1.05.963 è il crono di riferimento segnato da Latifi.

15.02 Mazepin, Latifi e Schumacher sono i primi a prendere la via della pista. Gli altri protagonisti attendono qualche minuto. Manca all’appello Russell.

15.01 Ricordiamo che, in caso di abuso dei limiti della pista nell’ultima curva, la direzione gara annullerà anche il giro veloce successivo.

15.00 Bandiera verde! Scatta la Q1 del Gran Premio di Stiria!

14.57 Vedremo se qualcuno proverà a qualificarsi senza l’ausilio delle gomme più morbide. Sale l’attesa per le qualifiche del GP di Stiria!

14.53 Manca sempre meno alla nona qualifica della stagione. La Ferrari ha firmato due pole grazie al monegasco Charles Leclerc, un risultato che difficilmente rivedremo in quel di Spielberg.

14.50 I piloti si preparano per scendere in pista. Sarà fondamentale evitare il traffico con 20 auto che saranno contemporaneamente in pista nei 4 chilometri dell’impianto di Spielberg.

14.47 Ogni errore è pagato a caro prezzo a Spielberg. Le due sessioni hanno mostrato una classifica tiratissima nella pancia del gruppo dalla quarta alla decima piazza. Ci sarà da divertirsi al Red Bull Ring!

14.45 Attenzione ai limiti della pista. Curva 1, 9 e 10 sono le più insidiose per tutti i protagonisti. Ogni abuso, lo ricordiamo, è sanzionato con la cancellazione del tempo.

14.41 Il traffico potrebbe rappresentare un problema nella Q1. Il tracciato molto corto rappresenta per tutti un’importante incognita in vista della prima sessione con 20 monoposto in pista.

14.38 Valtteri Bottas non potrà scattare domani dalla pole-position. Il finnico dovrà scontare tre posizioni in seguito ad un testacoda durante la FP2 di ieri pomeriggio in pit lane.

14.34 L’austriaco Niki Lauda (1974, 1975, 1977), il francese René Arnoux (1979, 1980, 1981), Il brasiliano Nelson Piquet (1982, 1984, 1987) ed il finnico Valtteri Bottas (2017, 2018, 2020) condividono il record di pole-position in Austria. Al gruppo si aggiunge Lewis Hamilton grazie al best lap nella Q3 del GP di Stiria 2020.

14.31 Lewis Hamilton (Mercedes) ha registrato il best lap nella FP3 di questa mattina in 1.04.369. Secondo posto per Max Verstappen (Red Bull) davanti a Valtteri Bottas (Mercedes). Settimo posto per il monegasco Charles Leclerc con la prima delle Ferrari.

14.27 Lo scorso anno, sotto una pioggia incessante, Lewis Hamilton firmò la prima pole della storia del GP di Stiria. Il sette volte campione del mondo cerca conferme dopo il miglior crono della FP3 di questa mattina.

14.24 Spielberg apre ai fans. Settimana prossima non ci saranno restrizioni in Austria sulle gradinate, un provvedimento che è stato copiato anche da Silverstone, sede il 18 luglio del Gran Premio d’Inghilterra.

14.20 Le ultime novità sui circuiti riguardano l’impianto di Yas Marina. La pista di Abu Dhabi, sede della corsa finale, subirà delle importanti modifiche in alcuni punti al fine per favorire i sorpassi.

14.17 Il GP di Turchia torna nel Mondiale. La prova di Istanbul si svolgerà nel mese di ottobre e rimpiazzerà il GP di Singapore che per il secondo anno non sarà presente nel calendario. Al momento sono confermate le trasferte di Suzuka (Giappone), Melbourne (Australia) ed Interlagos (Brasile), ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

14.14 La novità odierna della F1 è rappresentata dal cambio di location del Gran Premio di Russia. Dal 2023 non ci sarà più l’appuntamento di Sochi, ma ci si sposterà ad Igora Drive. Il nuovo autodromo si trova a 50 chilometri da San Pietroburgo e per ora non ha ancora accolto gare internazionali.

14.10 Il tracciato di Spielberg è uno dei più corti dell’intero campionato. La pista si percorre in poco più di un minuto, una caratteristica comune con Monaco ed Interlagos (Brasile). Il circuito si articola in 10 curve, solo tre sono verso sinistra.

14.07 Il Red Bull Ring accoglie il primo ed al momento unico doubleheader del 2021. Tra pochi minuti vivremo le qualifiche del GP di Stiria, mentre settimana prossima si svolgerà il GP d’Austria.

14.03 Il sole splende in quel di Spielberg, circuito che in questo momento sta vedendo in pista i protagonisti della Porsche Supercup. Alle 15.00 è prevista la partenza della Q1.

14.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio di Stiria. Tra 60 minuti si scende in pista!

13.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento per le qualifiche delle 15.00.

13.11: Si prospetta quindi un time-attack decisamente interessante per le 15.00 dove il solito confronto tra Mercedes e Red Bull animerà la scena.

13.09: La Ferrari per pensare di essere della partita della terza fila dovrà esprimere ben altra velocità dal momento che McLaren, Aston Martin, Alpine e AlphaTauri sono lì. Tenendo conto delle caratteristiche della pista, potrebbero pochi centesimi a fare la differenza per le posizioni dal 5° posto in giù ricordando che Bottas sarà gravato di una penalità di tre posizioni in griglia.

13.08: Un settimo e un tredicesimo posto per le due Ferrari di Leclerc e di Sainz che confermano tutte le difficoltà della Rossa nella massimizzazione della prestazione, facendo fatica soprattutto nei settori di accelerazione pura dove il differenziale di potenza si fa sentire nei confronti di Mercedes e di Red Bull.

13.05: E’ arrivata la risposta del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) nei confronti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il sette volte iridato ha preceduto l’orange di 0″204 e di 0″463 il team-mate Valtteri Bottas (che sarà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza). Crono che confermano quanto le Frecce Nere siano veloci e vogliano rivaleggiare fino in fondo con Red Bull per il time-attack.

13.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.369 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.204 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.463 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.657 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.781 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.929 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.971 5

8 Fernando ALONSO Alpine+1.031 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.076 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.123 5

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.187 3

12 Esteban OCON Alpine+1.307 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.329 5

14 George RUSSELL Williams+1.494 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.573 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.623 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.747 4

18 Nicholas LATIFI Williams+1.750 4

19 Lando NORRIS McLaren+2.285 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.323 4

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.59: Si prospettano quindi qualifiche piuttosto incerte, con Hamilton che ha risposto a Verstappen.

12.56: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

Lewis HAMILTON Mercedes1:04.369 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.204 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.463 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.657 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.781 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.964 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.971 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.031 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.076 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.123 4

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.187 3

12 Esteban OCON Alpine+1.307 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.329 4

14 George RUSSELL Williams+1.494 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.573 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.623 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.747 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.750 3

19 Lando NORRIS McLaren+2.285 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.323 3

12.54: Verstappen si migliora in seconda posizione a 0″204 da Hamilton, Leclerc è settimo a 0″971 e Sainz 13° a 1″329.

12.53: Si lancia in questo giro Max Verstappen con le gomme soft.

12.52: Ocon si porta in 12ma posizione a 1″307, scavalcando Sainz 13°.

12.49: Arriva Gasly con l’AlphaTauri in quarta posizione 0″964, mentre Sainz 12° a 1″329.

12.47: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.369 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.463 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.602 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.971 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.123 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.150 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.321 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.329 3

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.425 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.720 3

11 George RUSSELL Williams+1.792 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.945 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.049 3

14 Lance STROLL Aston Martin+2.055 3

15 Nicholas LATIFI Williams+2.089 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+2.153 3

17 Esteban OCON Alpine+2.159 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.175 3

19 Lando NORRIS McLaren+2.285 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.323 3

12.44: Fuochi d’artificio con tutti i piloti con gomme soft. Hamilton comanda con il crono di 1’04″369 a precedere di 0″463 Bottas e di 0″602 Verstappen (ai box). Leclerc è 4° a 0″971, mentre Sainz è settimo a 1″329.

12.43: In pista anche la Ferrari di Sainz con le gomme soft.

12.42: Si lancia Schumacher con le gomme soft.

12.40: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.971 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.396 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.719 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.727 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.823 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.842 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.008 2

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.118 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+1.295 2

10 Fernando ALONSO Alpine+1.343 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.383 2

12 George RUSSELL Williams+1.393 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.447 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.453 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.551 2

16 Esteban OCON Alpine+1.557 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.573 2

18 Lando NORRIS McLaren+1.683 1

19 Nicholas LATIFI Williams+1.882 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.536 2

12.38: Ferrari che finora ha girato con le medie non massimizzando la prestazione, vedremo se girerà con le morbide nelle prossime run.

12.36: Si inserisce Antonio Giovinazzi con le soft tra le due Ferrari, ottavo a 1″118 da Verstappen.

12.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.971 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.396 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.719 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.727 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.823 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.842 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.008 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.295 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.383 2

10 George RUSSELL Williams+1.393 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.397 2

12 Lance STROLL Aston Martin+1.453 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.468 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.551 2

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.573 2

16 Esteban OCON Alpine+1.655 2

17 Lando NORRIS McLaren+1.683 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.752 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.882 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.536 2

12.34: Le due Ferrari con gomme gialle sono in settima posizioene con Leclerc a 1″008 e con Sainz a 1″295. Hamilton si avvicina a Verstappen ed è secondo con le soft a 0″396.

12.33: Tempo pazzesco di Verstappen che con le soft si porta in vetta 1’04″971 a precedere di 0″719 Gasly e di 0″727 Bottas.

12.32: La pista si gomma sempre di più e Gasly si porta in seconda posizioen a 0″119 con le soft, Perez è terzo a 0″223 con gomme medie. Leclerc è sesto e Carlos Sainz ottavo.

12.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.571 2

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.248 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.329 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.492 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.695 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.717 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.770 2

8 Lance STROLL Aston Martin+0.853 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.855 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.868 1

11 George RUSSELL Williams+0.883 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+0.951 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.973 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.083 1

15 Fernando ALONSO Alpine+1.115 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.136 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.152 1

18 Esteban OCON Alpine+1.268 1

19 Nicholas LATIFI Williams+1.282 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.936 2

12.28: Hamilton migliora e sale in terza posizione 0″329 con le soft, mentre Tsunoda sale in seconda 0″248 con le medie. Sainz 5° e Leclerc 7°.

12.27: Suona la campana Verstappen che con gomme soft rifila con le stesse mescole a Bottas 0″492 (secondo). Sainz 3° a 0″695 (medie) e Leclerc 5° 0″770.

12.25: Gasly è terzo 0″225 ora con l’AlphaTauri, Leclerc scala in quarta posizione.

12.23: Le Ferrari si avvicinano: Sainz è secondo con gomme medie a 0″054 da Bottas (soft), Leclerc è terzo a 0″278. Hamilton è quinto a 0″401 con gomme soft.

12.21: Arrivano Piere Gasly che si porta 0″056 da Russell con le soft, mentre Leclerc è terzo 0″222 con le medie.

12.20: Velocissimo Russell con la Williams (gomme medie): il britannico è in vetta con il crono di 1’06″454 a precedere di 0″232 Alonso.

12.19: Arriva Raikkonen e il finlandese è terzo a 0″037 da Alonso. Il finnico è con le soft.

12.18: Fernando Alonso si porta in vetta con il crono di 1’06″686 a precedere di 3 millesimi Giovinazzi e di 0″153 Ocon. Per Fernando (gomme medie), mentre Giovinazzi ha le soft.

12.16: Si migliora Ocon che si porta in vetta con le gomme medie in 1’06″839 a precedere di 0″192 Alonso.

12.15: Raikkonen ottiene il miglior crono della sessione, ma il suo tempo viene cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.

12.14: Si lancia Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo: gomme soft per il finlandese.

12.12: Alonso si porta in vetta con il crono di 1’07″031 con gomme medie a precedere di 0″322 Ocon e di 4″207 su Schumacher.

12.11: Parte il primo giro cronometrato di Ocon su Alpine (gomme medie). Sulla pista anche l’altra Alpine di Alonso.

12.10: Gli altri piloti attendono prima di scendere in pista. Vedremo quando gireranno i big.

12.07: Mazepin si avvicina a Schumacher a 0″092 dal suo compagno di squadra.

12.05: Sole le due Haas con giri cronometrati: Schumacher comanda con il tempo di 1’11″238 a precedere di 0″220 Mazepin.

12.03: Schumacher sigla il crono di 1’11″308 con 1″112 di margine su Mazepin. Girano solo le Haas, mentre Gasly è tornato ai box.

12.02: Esce la Haas di Mick Schumacher che con le gomme dure prova le condizioni del tracciato. Sulla pista anche Mazepin con l’altra Haas (gomme dure) e Gasly (gomme soft) con l’AlphaTauri che ieri non ha girato per un problema al motore.

12.00: VIA ALLA FP3!!!

11.57: Si prospetta quindi una FP3 molto interessante.

11.54: Si vocifera che la Ferrari abbia seguito la stessa filosofia, concentrandosi soprattutto sulla simulazione di long-run per evitare l’umiliazione patita al Paul Ricard, dove la SF21 ha letteralmente mangiato gli pneumatici. Se così fosse, potremmo aspettarci delle Rosse piuttosto competitive, quantomeno per la seconda/terza fila.

11.51: Chiaramente la principale alternativa al giovane olandese è rappresentata da Lewis Hamilton, che per la verità aveva fatto segnare un crono migliore di quello di Super Max nel turno pomeridiano, invalidato però dal fatto di aver superato i track limits. In effetti la Mercedes W12 non è apparsa completamente a proprio agio nell’autodromo stiriano, pagando dazio rispetto alla RB16B soprattutto in termini di velocità pura. Invece, se guardiamo al passo gara, c’è maggior equilibrio.

11.48: Il grande favorito per conquistare la pole position appare essere Max Verstappen, già scattato davanti a tutti in Bahrain e soprattutto settimana scorsa in Francia. Il ventitreenne della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco in entrambe le sessioni di prove libere della giornata di ieri, rifilando distacchi piuttosto consistenti a tutti gli avversari.

11.45: Il tracciato del Red Bull Ring richiederebbe un assetto da medio carico aereodinamico ma, i team dotati di Power Unit molto potenti opteranno per ali più cariche per compensare la rarefazione dell’aria e per avere una miglior trazione in uscita dalle curve.

11.42: Il tracciato è molto severo per il motore per l’elevata percorrenza a pieno carico, che, secondo i dati Magneti Marelli è stimabile intorno al 74%. Proprio per compensare la rarefazione dell’aria la turbina sarà costretta a girare a regimi più elevati mettendo ulteriormente sotto stress il gruppo turbocompressore e MGU-H.

11.39: Su un motore turbocompresso la minor densità dell’aria si può combattere con un aumento della pressione del turbo per ottenere potenze più elevate di quelle che si otterrebbero a parità di condizioni del motore rispetto ad una quota ben più bassa. Questo assicura ai turbo delle prestazioni generali molto simili anche a diverse quote di utilizzo.

11.36: Le Power Unit, utilizzando dei motori V6 turbo, non incontreranno grossi problemi per la rarefazione dell’aria dovuta l’altitudine mentre, quando si correva con i motori aspirati la perdita di potenza era di circa 6-8% rispetto a quella ottenibile su piste ad altezza 0 sul livello del mare.

11.33: Successivamente si affronta curva 8, in discesa per arrivare all’ultima piega (curva 9) caratterizzata da forti sconnessioni.

11.30: Curva 2, in salita, la si affronta in pieno fino ad arrivare all’importante staccata di curva 3 dove è molto facile andare a bloccare l’anteriore. Curva 3 rappresenta uno dei punti in cui è possibile effettuare dei sorpassi durante la gara. Il tratto compreso tra curva 4 e 7 è in discesa e ci sono le uniche due pieghe a sinistra di questa pista.

11.27: Il Red Bull Ring, a livello di percorrenza, in termini di tempo sul giro, è sicuramente uno dei tracciati più veloci essendo formato da solo nove curve. Curva 1 è di media velocità e l’uscita è molto importante per avere una buona velocità sul dritto.

11.24: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

11.21: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, Stop&Go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta.

11.18: Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg si andranno a definire gli ultimi dettagli prima delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza.

16.06 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per FP3 e qualifiche del GP di Stiria 2021 di F1. Un saluto sportivo.

16.04 Nel complesso andrà in scena il solito duello tra Red Bull e Mercedes per la vittoria, anche se su questa pista Max Verstappen sembra avere qualcosina in più. Ricordiamo che qui si svolgeranno ben due gare di fila (GP di Stiria e GP d’Austria), dunque l’olandese potrebbe tentare la prima, vera fuga nel Mondiale.

16.03 La Alpine di Alonso ed Ocon, al contrario, ha brillato in simulazione di qualifica, meno nei long-run.

16.02 Guardando la classifica ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per la Ferrari. Tuttavia Sainz e Leclerc hanno utilizzato una power-unit vecchia; inoltre hanno messo in risalto un passo gara convincente. Staremo a vedere domani sin dove potranno spingersi le Rosse in qualifica.

16.01 La classifica finale delle prove libere 2 del GP di Stiria 2021 di F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.412 5

2 Daniel RICCIARDO McLaren+0.336 4

3 Esteban OCON Alpine+0.378 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.384 5

5 Fernando ALONSO Alpine+0.415 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.522 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.582 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.667 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.677 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.733 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.735 5

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.839 4

13 Charles LECLERC Ferrari+0.858 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.885 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.039 3

16 George RUSSELL Williams+1.216 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.474 4

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.992 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.257 4

20 Pierre GASLY AlphaTauri- – – –

16.00 BANDIERA A SCACCHI, TERMINATE LE FP2!

15.57 Ancora buone risposte dalla Ferrari sul passo. Un venerdì alla rovescia rispetto agli ultimi: male il giro secco, convincenti i long-run. Ma è probabile che la power-unit 1 (quella vecchia) abbia influito negativamente nella simulazione di qualifica.

15.55 1’09″5 per Verstappen, gran giro sul passo (mescole hard). Risponde bene Sainz, 1’09″8 con le soft (ma poca benzina?).

15,54 Molto attivi i ferraristi. 23 giri per Sainz con le soft, 23 per Leclerc con le hard.

15.52 Ottimo tempo ora per Bottas. Red Bull e Mercedes, come di consueto, sono molto vicine. Tutte le altre distanti anni luce…

15.51 Già 20 giri percorsi da Sainz con le soft.

15.50 1’10″0, molto costante il passo di Leclerc con le gomme dure.

15.49 Oggi Ferrari meglio sul passo che sul giro secco: che a Maranello abbiano finalmente cambiato approccio, concentrandosi maggiormente sui long-run al venerdì rispetto al ‘tempone’ che fa sensazione?

15.47 Nonostante un cielo plumbeo all’orizzonte, il tempo ha tenuto. Dopo qualche leggera gocciolina nelle fasi iniziali, la pista è rimasta asciutta.

15.46 Da segnalare che Bottas è andato in testacoda addirittura in pit-lane…

Valtteri Bottas spins in the pit lane after being released He does very well to keep the car under control and avoid the barriers. He’s helped by the McLaren team and he’s now back on track#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bRoftghlqA — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

15.44 Il passo di Leclerc con le hard non è male. Paga circa 4-5 decimi a giro da Verstappen, ci sta.

15.42 Verstappen, con le hard, gira più veloce di Bottas che utilizza le soft, anche se queste ultime erano decisamente usurate (18 giri).

15.41 Già 20 giri percorsi da Vettel con lo stesso treno di gomme medie.

15.40 Ora Verstappen ha montato le gomme dure, mentre Hamilton resta sulle morbide.

15.39 SkySport riporta che la Ferrari sta utilizzando una power-unit vecchia.

15.37 Bottas, con pneumatici soft, gira sul passo dell’1’10″1.

15.36 Gomme soft per Hamilton, Verstappen e Sainz. Hard per Leclerc.

Preview GP Stiria – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Tutto pronto dunque per il primo atto del double-header al Red Bull Ring di Spielberg, che nel prossimo weekend ospiterà anche il Gran Premio d’Austria.

Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

Prove libere subito fondamentali in casa Ferrari dopo la disastrosa domenica del Paul Ricard, in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sprofondati fuori dalla zona punti a causa di un passo gara deficitario e di un eccessivo consumo degli pneumatici.

Si comincia alle ore 11.30 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alle qualifiche e al GP di Stiria: buon divertimento!

