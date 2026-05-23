Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc in quarta fila

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, ci si chiedeva se la Mercedes si sarebbe confermata il riferimento, dopo che nella Sprint Qualifying e nella Sprint Race i risultati sono stati favorevoli alla scuderia di Brackley.

A questo proposito era interessante verificare come e quanto il duello interno tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli sarebbe evoluto. Scintille tra i due nel corso della Sprint, dove Antonelli ha cercato di prendersi la posizione e Russell con esperienza ha rintuzzato gli attacchi, facendo leva anche sull’impazienza del giovane pilota bolognese.

Ci si chiedeva se e quanto Kimi sarebbe stato in grado di imparare la lezione, in una gara del sabato che comunque gli ha riservato il terzo posto, alle spalle del compagno di squadra e della McLaren di Lando Norris. Team di Woking che si pensava avrebbe vestito i panni del competitor principale, considerando anche il propulsore in comune.

Per quanto concerne la Ferrari, non ci si aspettava molto in termini di performance. Il lungo rettilineo nel t-3, associato al deficit di potenza della SF-26, si è rivelato un problema molto importante per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Di conseguenza, il time-attack non aveva in sé grosse aspettative.

Russell si conferma in pole-position con la Mercedes a precedere il compagno di squadra, Kimi Antonelli. Si prevede un nuovo duello. Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri. In terza fila Lewis Hamilton, mentre in quarta ci sarà Charles Leclerc. Domani, viste le previsione meteorologiche (pioggia), si prospetta una gara incerta.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CANADA F1 2026

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Pierre Gasly (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CANADA F1 2026

Q3:

1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 1:12.578 5

2 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team +0.068 5

3 Lando Norris McLaren Formula 1 Team +0.151 6

4 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team +0.203 6

5 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari +0.290 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.329 5

7 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.357 5

8 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0.398 5

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.702 6

10 Franco Colapinto Alpine F1 Team +1.119 6

Q2:

1 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:12.975 3

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.066 3

3 Lando Norris McLaren +0.074 4

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.101 3

5 George Russell Mercedes +0.104 3

6 Oscar Piastri McLaren +0.310 4

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.504 3

8 Charles Leclerc Ferrari +0.521 3

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.573 4

10 Franco Colapinto Alpine +0.882 4

11 Nico Hulkenberg Audi +0.911 4

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.922 4

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.096 4

14 Pierre Gasly Alpine +1.212 4

15 Carlos Sainz Jr. Williams +1.298 5

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.441 4

Q1:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.380 1

2 Lando Norris McLaren +0.123 2

3 Oscar Piastri McLaren +0.179 2

4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.274 1

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.387 1

6 Charles Leclerc Ferrari +0.445 1

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.515 2

8 George Russell Mercedes +0.573 1

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.687 1

10 Carlos Sainz Jr. Williams +0.896 2

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.966 2

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.069 2

13 Franco Colapinto Alpine +1.086 2

14 Nico Hulkenberg Audi +1.182 2

15 Pierre Gasly Alpine +1.318 2

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.395 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.465 2

18 Alexander Albon Williams +1.471 2

19 Fernando Alonso Aston Martin – – 2

20 Sergio Perez Cadillac +2.049 2

21 Lance Stroll Aston Martin +2.815 2

22 Valtteri Bottas Cadillac +2.892 2