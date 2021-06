F1, GP Stiria 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 25 giugno

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio della Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Tutto è pronto al Red Bull Ring, per la prima giornata, dedicata alle prove libere. Laddove nel 2020 iniziò il campionato dopo il lock-down, in questa stagione andranno in palio 50 punti pesantissimi.

Max Verstappen, fresco di successo in Francia, correrà nel tracciato di casa della Red Bull e vuole fare bottino pieno, sfruttando un momento non semplice per Mercedes con Lewis Hamilton che non sembra più il pilota dominante che abbiamo ammirato per anni. Sul fronte Ferrari l’obiettivo, non impossibile, è cancellare il disastro di Le Castellet, confidando in una pista più ideale per la SF21 con le sue curve stop&go.

IN TV – Il Gran Premio della Stiria 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207), mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend del Red Bull Ring.

PROGRAMMA GRAN PREMIO STIRIA 2021 – F1

Venerdì 25 giugno

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 22.15, 00.00

