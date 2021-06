L’olandese Max Verstappen domina il GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della Red Bull ha preceduto le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+35″743) e del finlandese Valtteri Bottas (+46″907) mettendo in mostra un passo inarrivabile per i rivali di Brackley. Una gara nella quale le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno concluso rispettivamente in sesta e settima posizione. Per Charles un contatto al via con l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly che l’ha costretto a rimontare dall’ultima posizione e prodursi in numerosi sorpassi.

“Non so se sia stata una gara facile perché non è mai detto che le cose vadano come uno vorrebbe. Fin dalle prime tornate, però, ho avuto ottime sensazioni e la macchina godeva di un ottimo bilanciamento. Ho potuto gestire le gomme come volevamo, mettendo in pratica la strategia pianificata a tavolino“, le parole di Verstappen nell’immediato post gara.

Circuito di Spielberg che sarà teatro anche del prossimo round iridato e dunque le chance per centrare ancora una volta l’obiettivo massimo ci sono tutte. Tuttavia, Max ha preferito non sbilanciarsi: “Correre qui potrebbe essere un vantaggio, ma alla fine dobbiamo confermarci e tutti potranno rielaborare i dati. Sarà un altro weekend e vogliamo ripeterci“.

La scadenza è al fine-settimana del 2-4 luglio nel quale Verstappen vorrà arricchire il proprio bilancio stagionale di 4 vittorie e 3 pole, allungando ulteriormente nella classifica mondiale dei piloti.

FOTOCATTAGNI