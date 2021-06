F1, gara 27 giugno: orario, programma GP Stiria 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 27 giugno, il Red Bull Ring di Spielberg si appresta ad ospitare il Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e prima delle due gare consecutive in programma sul circuito austriaco. Nuovo capitolo dell’appassionante testa a testa iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con quest’ultimo che “gioca in casa” davanti al pubblico Oranges nell’impianto di proprietà della Red Bull.

Oltre ai due top team favoriti per la vittoria di tappa ed in piena lotta per entrambe le classifiche iridate, si profila una battaglia davvero serrata per le altre posizioni in zona punti e magari anche per il podio. Alpine, McLaren, AlphaTauri, Ferrari e Aston Martin sembrano infatti davvero tutte molto vicine a Spielberg, quindi c’è grande curiosità per vedere chi avrà la meglio in questa bellissima gara nella gara.

Il Gran Premio di Stiria 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita alle ore 19.35. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del duello stellare tra Hamilton e Verstappen per il titolo.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Stiria 2021 di F1:

PROGRAMMA GP STIRIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 27 giugno

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 27 giugno

ore 19.35, F1, Gara, differita

FOTOCATTAGNI