F1 in tv, orari GP Stiria 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per il via del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del double-header austriaco. Grande attesa per il nuovo capitolo del confronto iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’olandese in pole position ed il britannico pronto ad attaccarlo al suo fianco in prima fila.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00

Lando Norris proverà a conservare un posto sul podio con la McLaren, ma dovrà vedersi le spalle dai tentativi di rimonta di Sergio Perez con Red Bull e di Valtteri Bottas con Mercedes. Ferrari più lontana in griglia con il settimo posto di Charles Leclerc ed il dodicesimo di Carlos Sainz.

Il Gran Premio di Stiria 2021, valevole per l’ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita alle ore 19.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’ottavo GP dell’anno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Stiria 2021 di F1:

PROGRAMMA GP STIRIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport Uno e Sky Sport F1/HD

Domenica 27 giugno

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 27 giugno

ore 19.35, F1, Gara, differita

