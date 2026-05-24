LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: nuova sfida Antonelli-Russell, Ferrari spera nel podio

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria del grande Gilles Villeneuve, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione.

Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, George Russell ha strappato con l’ultimo giro la pole-position al compagno di squadra in Mercedes, nonché leader del campionato, Kimi Antonelli. Un time-attack molto emozionante in cui non è stato semplice trovare la performance per il drastico abbassamento delle temperature rispetto alle sessioni precedenti.

Un day-1 che ha vissuto del duello interno alla scuderia di Brackley e in cui Russell ha allargato le spalle portandosi a casa la vittoria nella Sprint Race, rintuzzando con esperienza gli attacchi del suo più giovane avversario. Sarà interessante capire come evolverà la gara odierna, in considerazione di una variabile importante: il meteo. Le previsioni non promettono nulla di buono ed è molto probabile che le squadre dovranno affrontare un GP bagnato.

Per quanto riguarda la Ferrari, i problemi della SF-26 su questo tracciato sono quelli attesi: grande difficoltà negli allunghi, per il deficit in potenza degli avversari. Per questa ragione, Lewis Hamilton e Charles Leclerc si troveranno a partire dalla terza e quarta fila. Vedremo se il possibile intervento di Giove Pluvio verrà in soccorso del Cavallino Rampante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara à previsto alle ore 22.00. Non resta che godersi lo show, che si svilupperà sulla lunghezza di 70 giri. Buon divertimento!