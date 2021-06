F1, Ocon e Alonso stupiscono con la Alpine. Ma i long-run non sono stati ottimali

Ottimi riscontri al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria per l’Alpine. Il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso portano nella Top5 le monoposto transalpine che si apprestano a confermarsi nelle qualifiche ufficiali di domani.

Le novità portate in pista al Paul Ricard continuano a dare i propri frutti alla vigilia di un doubleheader molto importante come quello austriaco. Il marchio francese si candida per occupare il terzo posto tra i costruttori sulla griglia del GP di domenica alle spalle della Mercedes e delle Red Bull.

Un circuito molto corto come quello del Red Bull Ring potrebbe regalare sorprese nella Q3 di domani. Ogni millesimi può fare la differenza in un week-end in cui anche la pioggia potrebbe modificare le carte in tavola. Le due sessioni odierne hanno però evidenziato un’importante limite per Alonso ed Ocon: il passo gara.

Il ritmo nella simulazione pomeridiana non è dei migliori per i due alfieri di Alpine che potrebbero soffrire il ritorno delle due McLaren che si sono mostrate competitive anche nei lunghi curvoni del Paul Ricard. La gestione delle gomme non dovrebbe essere un problema in Stiria, un circuito completamente diverso dal moderno impianto che sorge a Le Castellet.

Fernando Alonso ed Esteban Ocon sono chiamati a lavorare nella FP3 di domani, l’ultimo turno di rifinitura in vista dell’ottava tappa del Mondiale F1 2021. Attenzione anche all’Aston Martin, altro diretto rivale per Alpine alla vigilia di una gara che si prospetta molto interessante per la sfida alla Top5.

Foto: LaPresse