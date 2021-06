La Red Bull e Max Verstappen possono festeggiare al termine del GP di Stiria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg, l’olandese ha imposto la propria legge, ottenendo il quarto successo consecutivo nel campionato e facendo capire alla Mercedes che il riferimento è sempre lui.

Niente da fare per il britannico Lewis Hamilton e per il finlandese Valtteri Bottas, costretti alla resa e mai in grado di combattere per la vittoria. Per questo il secondo e il terzo posto va accolto come la logica conseguenza di quanto si è visto sul tracciato austriaco. C’è grande soddisfazione quindi nella scuderia di Milton Keynes.

Il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una gara quasi perfetta, visto che non siamo riusciti a portare sul podio Sergio Perez. Max (Verstappen ndr.) ha disputato una gara meravigliosa e ha gestito alla grande i vari momenti della corsa. Per poter solo pensare di battere le Mercedes è necessario essere vicini alla perfezione e noi ci siamo“, le parole di Horner.

Il team anglo-austriaco, dunque, ha la grande chance di replicare visto che nel prossimo weekend si gareggerà sempre in Austria. Non resta che attendere i risultati della pista.

Foto: LaPresse