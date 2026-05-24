‘La Fagianata’ di Magrini: “Neutralizzazione? Una fesseria. Vingegaard lascerà andare le fughe”

LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA TAPPA

Mi è sembrata una fesseria, non mi è piaciuta. La gente credo non se ne sia neanche accorta, perché il gruppo è rimasto compatto e c’è stata anche una bella corsa nel finale. Non mi sembrava per niente pericoloso come circuito, la trovo una decisione esagerata. E’ andato Campenaerts a parlare con la giuria, poi Vingegaard e anche altri corridori. Non c’entra nulla l’organizzazione, ma è la giuria che ha deciso. Poi fortunatamente il gruppo è rimasto abbastanza compatto, non c’è stato l’esodo di quando succedono queste cose. C’era tantissimo pubblico, per rispetto delle persone mi sembrava giusto che i corridori tirassero dritto.

L’OCCASIONE PERSA PER MARCELLUSI ED I DUE DELLA POLTI

Io pensavo vincesse Marcellusi. Una volta che hanno visto che potevano arrivare, considerando che la Polti era in superiorità numerica, forse Maestri avrebbe potuto provare ad anticipare. Se non lo ha fatto, forse si sentiva in grado di vincere la volata. In quella situazione lì, per me uno dei due Polti avrebbe dovuto provare, invece hanno aspettato lo sprint. Però onore a loro, perché sono andati forte, portando avanti la fuga sino in fondo. E’ una delusione per noi: con tre italiani su quattro, si sperava almeno di vincere la tappa. Tutto sommato è stata molto bella, l’errore l’ha fatto il gruppo che gli ha lasciato troppo spazio su un percorso completamente pianeggiante. In questo momento ci sono poche gambe, è questa la verità.

PROSEGUE IL GIRO D’ITALIA ANONIMO DI JONATHAN MILAN

Devo dire che anche la squadra di Milan non è che abbia fatto grandi cose. Oggi non hanno neppure tirato. Ormai gli rimane solo Roma, e sarà difficile anche lì.

CHI VINCE LA MAGLIA CICLAMINO?

Narvaez ora ha delle tappe che sono quasi tutte da fuga e potrebbe racimolare dei punti ai traguardi volanti. Poi c’è la tappa di Pieve di Soligo che sembrerebbe adatta a lui, quindi potrebbe dare fastidio a Magnier. Però io credo che il francese gli farà un marcamento a uomo, quindi lo vedo favorito per la maglia ciclamino.

COSA ASPETTARSI DALLA TERZA SETTIMANA

Mi aspetterei un recupero di posizioni da parte di Pellizzari. E’ difficile che Gall salti, ma bisogna provarci. Vingegaard non penso che possa avere cali, anzi. I due della Red Bull devono quindi inventarsi qualcosa per far saltare Gall e Arensman. E anche Eulalio, visto che è secondo in classifica e lo devi pur staccare. Il podio penso sia ancora possibile per Pellizzari. Ci sono tre tappe belle, quello di venerdì ad Alleghe sarà un tappone. Il terreno non manca.

VINGEGAARD ORA SI LIMITERÀ A GESTIRE?

Io credo che a questo punto Vingegaard mandi via le fughe, non ha convenienza a tenere la corsa chiusa. Da capire se squadre come Red Bull, Decathlon ed Ineos tenteranno di vincere le tappe. Per me ci attende una settimana molto bella. Per la vittoria non credo che ci siano dubbi, Vingegaard è troppo superiore. Se poi vorrà vincere ancora delle tappe, allora non dovrà fare altro che far lavorare la squadra, ma non credo gli convenga.

MARTEDÌ TAPPA COMPLETAMENTE IN SVIZZERA

La tappa di martedì è dura, la salita finale è impegnativa. Penso che cercheranno di portare via la fuga ed i Movistar proveranno qualcosa. Il mio favorito è Rubio.