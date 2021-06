LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: programma e orari prove libere. La Ferrari deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Tutto pronto dunque per il primo atto del double-header al Red Bull Ring di Spielberg, che nel prossimo weekend ospiterà anche il Gran Premio d’Austria.

Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

Prove libere subito fondamentali in casa Ferrari dopo la disastrosa domenica del Paul Ricard, in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sprofondati fuori dalla zona punti a causa di un passo gara deficitario e di un eccessivo consumo degli pneumatici.

Si comincia alle ore 11.30 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alle qualifiche e al GP di Stiria: buon divertimento!

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1

Venerdì 25 giugno

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

Ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Stiria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere di oggi, trasmesse dunque solo da Sky Sport.

