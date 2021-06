F1, orario qualifiche 26 giugno: programma GP Stiria 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio della Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, oggi saranno i cronometri a parlare, dato che si disputeranno le qualifiche (dalle ore 15.00) che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani (che, a sua volta, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00).

Si annuncia un nuovo duello all’arma bianca tra Max Verstappen e Lewis Hamilton sulla pista austriaca. L’olandese, leader della classifica generale, vuole sfruttare la pista di casa della Red Bull in questa doppietta che si concluderà nel prossimo weekend con il Gran Premio d’Austria. Alle loro spalle vedremo se Sergio Perez e Valtteri Bottas saranno in grado di dare una mano ai rispettivi “numeri uno”, mentre la Ferrari proverà a sfruttare la SF21 (ottima di solito il sabato) per posizionarsi più avanti possibile nella griglia di partenza della pista austriaca.

IN TV – Il Gran Premio della Stiria 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207), mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le differite delle qualifiche dalle ore 18.30.

In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend del Red Bull Ring.

PROGRAMMA GRAN PREMIO STIRIA 2021 – F1

Sabato 26 giugno

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche

Differita qualifiche su TV8: ore 18.30

Repliche qualifiche su Sky Sport F1: ore 18.15, 20.15, 22.00 e 00.00

Foto: Lapresse