F1 TV8, GP Stiria 2021: orario, programma, diretta, differita gara in chiaro

La pista di Spielberg è pronta a ospitare il Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale 2021 di Formula Uno e primo appuntamento di un double header che si completerà con il GP d’Austria settimana prossima. Lotta infuocata per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, reduci dall’intensissimo braccio di ferro del Paul Ricard, vinto dall’olandese e dalla Red Bull grazie a una strategia più aggressiva. SuperMax comanda la classifica generale con 12 punti di vantaggio sul britannico, il quale deve provare a sovvertire la situazione, pena il rischio di veder l’avversario volare via. La Red Bull, invece, ha un “cuscinetto” di ben 37 lunghezze su una Mercedes in affanno come non mai nell’era turbo-ibrida.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00

In tema di Mondiale Costruttori, la Ferrari ha subito una violenta battuta d’arresto in terra transalpina. Dopo aver certosinamente marcato più punti della McLaren tra Spagna, Monaco e Azerbaigian, guadagnando così la terza posizione provvisoria a discapito del team di Woking. Tuttavia, in Francia la Scuderia di Maranello ha perso 18 punti in un colpo solo, ritrovandosi a -16 dalle vetture color papaia. L’anomalo degrado degli pneumatici, soprattutto in condizioni atmosferiche di caldo, si sta dimostrando il principale tallone d’Achille della SF21. Come seguire il Gran Premio di Stiria in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 19.35.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP STIRIA F1 2021

GARA

Domenica 27 giugno, ore 15.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 27 giugno, ore 19.35 – Differita TV8 in chiaro (8 Digitale Terrestre e 121 Sky)

Foto: La Presse