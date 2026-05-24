F1 oggi, GP Canada 2026: orario gara, tv, streaming

Domenica 24 maggio andrà in scena il GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista dedicata alla memoria del grande Gilles Villeneuve si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado. Non semplice azzardare un sorpasso che poi possa andare a compromettere il risultato finale.

In più, c’è tanta incertezza sulle condizioni meteorologiche. Le previsione non promettono nulla di buono e si pensa che una perturbazione possa essere compagna di viaggio per piloti e team. Si spera che gli effetti siano tali da consentire comunque la disputa della gara in condizioni di sicurezza, senza andare ad alterare eccessivamente tali equilibri.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 Gran Premio del Canada – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP CANADA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 24 maggio

Ore 23.30 Gran Premio del Canada – Differita tv in chiaro.