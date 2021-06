Un 15° posto è stato il piazzamento di Antonio Giovinazzi al termine delle qualifiche del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg (Austria), il pilota italiano dell’Alfa Romeo si aspettava una prestazione diversa da quella che il time-attack gli ha regalato.

“Eravamo abbastanza fiduciosi di poter entrare nella Q2, quindi il 15° crono non è proprio quello che ci aspettavamo. Abbiamo avuto un venerdì davvero convincente, ma oggi le altre macchine hanno fatto vedere delle cose migliori. Ho completato un buon giro, ma purtroppo non è bastato per entrare in Q3“, ha dichiarato Giovinazzi (fonte: sito ufficiale Alfa Romeo).

Il pilota italiano però non vuol certo arrendersi, guardando alla gara di domani: “Sono ancora ottimista: il nostro passo gara non sembrava male ieri e questa è una pista dove puoi sorpassare. Sappiamo che possiamo avvicinarci alla top-10 e lottare per i punti”.

FOTOCATTAGNI