F1 oggi, GP Stiria 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 27 giugno, andrà in scena il GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg assisteremo a un grande spettacolo e l’esito della corsa è incerto.

Sarà sicuramente il nuovo confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton a caratterizzare la prova odierna. L’olandese della Red Bull ha ottenuto la pole-position davanti al britannico, dando una risposta sull’eccezionale feeling con la RB16B. Da par suo Lewis non vorrà lasciare nulla al caso, volendo mettere pressione fin dalla partenza il rivale.

Sarà una gara difficile per la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz, dalla settima e dalla dodicesima casella, dovranno rendersi protagonisti di una grande rimonta non avendo quel contributo di motore necessario per centrare questo obiettivo. Sarà una corsa di sofferenza per il monegasco e lo spagnolo.

Di seguito il programma del GP di Stiria e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1

Domenica 27 giugno

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Stiria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita la gara, la cui diretta come diretta è affidata a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Domenica 27 giugno

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 18.00 replica gara F1

Ore 19.00: Race Anatomy F1

Ore 20.00 replica gara F1

Ore 22.00 replica gara F1

PROGRAMMA TV8

Domenica 27 giugno

ore 19.35, F1, Gara, differita

