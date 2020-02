LIVE Sport, DIRETTA 17 febbraio: Wierer premiata ad Anterselva, Milan vittorioso contro il Torino in Serie A

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.38 TENNIS – Resta senza italiani in tabellone il torneo ATP 250 di Delray Beach. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la rinuncia a prendere parte all’evento da parte di Andreas Seppi, che già nella finale di New York di ventiquattr’ore fa aveva lamentato problemi alla gamba sinistra per i quali si era reso necessario un medical time out. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.30 TENNIS – Sono stati tre gli incontri che si sono tenuti quest’oggi sul cemento di Marsiglia (Francia), validi per il primo per il torneo ATP di tennis: da segnalare i successi di Mikael Ymer e di Benoit Paire, mentre è uscito di scena Richard Gasquet. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.02 ALL SPORT – Non era mai accaduto. La 20ª edizione del Laureus World Sportsman of the Year Award ha visto una proclamazione ex aequo per il premio di sportivo dell’anno. Nella cerimonia che si è tenuta a Berlino l’asso argentino del Barcellona Lionel Messi e il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton hanno ricevuto questo riconoscimento. Cerimonia presentata dall’attore Hugh Grant e accompagnata dagli intermezzi musicali del cantautore britannico Liam Payne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.50 BIATHLON – Anterselva si tinge ancor di più d’azzurro in questa serata magica per il biathlon italiano. Risuona l’Inno di Mameli in terra altoatesina in onore di chi ha vissuto questi giorni come un sogno, suggellando i sacrifici di una stagione nell’oro mondiale più dolce dell’inseguimento femminile. Dorothea Wierer sul gradino più alto del podio canta con il suo splendido sorriso e con sincera emozione, rivivendo in quegli istanti ciò che era e ciò che è. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.38 CALCIO – Basta un gol del croato Ante Rebic a decidere la sfida di San Siro tra Milan e Torino, Monday Night del 24° turno del campionato di Serie A 2019-2020. I rossoneri hanno piegato dunque i granata con una rete del balcanico al 25′, ottenendo un successo importante per la classifica. La formazione di Stefano Pioli è all’ottavo posto con 35 punti, mentre il Toro precipita in classifica in 14ma e l’arrivo di Moreno Longo non sembrerebbe aver dato una grande scossa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.55 BIATHLON – Linda Zingerle si racconta in un’intervista a 360° su OA Sport: dai successi agonistici agli impegni scolastici. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.12 BIATHLON – Dorothea Wierer si gode il successo nell’inseguimento mondiale, ma sa che ci sono altre chance per continuare a vincere. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.40 BIATHLON – Il presidente del Coni Giovanni Malagò loda la prova di Dorothea Wierer. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.16 SCI ALPINO – Sono otto le convocate azzurre in vista del weekend a Crans Montana di Coppa del Mondo. Federica Brignone guida la truppa azzurra. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.45: Dopo quasi 8 anni lontana dai campi, ha avuto luogo a Dubai il rientro dell’ex numero 1 del mondo Kim Clijsters. Ebbene la belga è stata sconfitta dalla spagnola Garbine Muguruza 6-2 7-6, ma la spagnola (finalista negli Australian Open 2020), ha dovuto soffrire più del dovuto. Un andamento davvero sorprendente. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.00 GINNASTICA – I Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica si disputeranno al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) nel weekend del 17-19 aprile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.17 F1 – Mattia Binotto è sicuro della coppia di piloti in Ferrari, ritenendola la migliore del lotto nel Circus. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.45 F1 – E’ stata presentata nel pomeriggio la nuova monoposto di F1 della Racing Point che prenderà parte al Mondiale 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

17.01 BIATHLON – Scelto il quartetto italiano che si cimenterà nell’individuale femminile dei Mondiali 2020 di biathlon. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

16.37 BIATHLON – Record di ascolti per i Mondiali 2020 di biathlon su RaiSport, per il trionfo di Dorothea Wierer. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

15.45 F1 – E’ stata presentata oggi via social la nuova Williams che prenderà parte al Mondiale 2020 di F1. La FW43, la sigla identificativa della monoposto di Grove, ha messo in mostra un progetto che, di fatto, è un’evoluzione del pacchetto aerodinamico/meccanico della vettura del 2019. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.32 SCI DI FONDO – Si riduce la pattuglia italiana allo Ski Tour 2020: si ritira dalla gara a tappe nordica Anna Comarella, che saluta la comitiva dopo le prime due frazioni di Oestersund, rientrando in Italia e non andando ad Are per la terza fatica prevista per domani: l’azzurra si preparerà per i Mondiali Under 23. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.21 GINNASTICA – Lara Mori ha un unico, grande obiettivo da quattro anni: conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La toscana non venne convocata per Rio 2016, rimase in corsa fino all’ultimo ma non riuscì a salire sull’aereo per il Brasile e da quel momento ha focalizzato tutte le sue attenzioni sulla rassegna a cinque cerchi che andrà in scena in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.39 LOTTA – Frank Chamizo Marquez ieri ha conquistato la quarta medaglia d’oro continentale agli Europei 2020 di lotta disputati a Roma: con questo risultato l’azzurro, che ha già conquistato il pass olimpico non nominale nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero, si trova in prima posizione nella classifica delle Ranking Series per le Olimpiadi. Di seguito le sue parole al sito federale. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.07 SCI ALPINO – Al termine del fine settimana sloveno di gare di Kranjska Gora sono state rilasciate le nuove Start List delle discipline tecniche della Coppa del Mondo femminile di sci alpino: grande Italia nello slalom gigante, con Federica Brignone che si porta in testa e Marta Bassino che sale in quarta posizione, mentre nello slalom speciale va in dodicesima posizione Irene Curtoni. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.11 BIATHLON – Dopo sei tappe della Coppa del Mondo di biathlon sono scattati i Mondiali, le cui gare sono valide anche per il circuito maggiore. Quali sono le percentuali al tiro degli azzurri dopo le prime cinque gare della rassegna iridata? CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

12.16 PALLANUOTO FEMMINILE – Con la cancellazione dei tornei continentali asiatici di pallanuoto, sono gli Asian Games 2018 a fare da riferimento per l’accesso alle Olimpiadi ed ai Preolimpici: dunque a Tokyo 2020 saranno presenti la Cina tra le donne ed il Kazakistan tra gli uomini. Seguendo le classifiche della medesima manifestazione sono state indicate anche le partecipanti ai Preolimpici di Trieste e Rotterdam. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.10 NBA – Ecco il video delle 10 migliori giocate dell’All Star Game: Kawhi Leonard MVP, LeBron James e Trae Young deliziano il pubblico di Chicago. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.00 BASKET – I migliori italiani delle Final Eight di Coppa Italia: la palma di MVP azzurro va a Stefano Tonut, protagonista con Venezia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.45 GINNASTICA – Vanessa Ferrari ritorna in gara dopo 11 mesi: l’azzurra riparte da Melbourne per puntare alle Olimpiadi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.30 CICLISMO – Il percorso della Volta ao Algarve ai raggi X: ecco le cinque tappe in programma, attese scintille. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.35 TENNIS – Ecco il ranking WTA aggiornato: Barty leader, Bencic e Andreescu guadagnano una posizione; Jasmine Paolini n.1 azzurra. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.10 TENNIS – Ecco il ranking ATP aggiornato: Djokovic guida la classifica, balzo in avanti di Jannik Sinner e Andreas Seppi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.00 VOLLEY – Ecco i migliori italiani della 21ma giornata: Juantorena, Lavia e Russo sugli scudi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 CICLISMO – I promossi e i rimandati della settimana: in spolvero Giulio Ciccone e Nairo Quintana, da rivedere Julian Alaphippe. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 NBA – La notte dell’All Star Game: a Chicago Team LeBron rimonta e batte Team Giannis. Il premio di Kobe Bryant MVP Award va a Kawhi Leonard. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 RUGBY – L’Italia del rugby a sette perde sorprendentemente in Cile contro l’Uruguay ed è undicesima. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2020. Gli sport protagonisti nella giornata odierna saranno principalmente il tennis e il calcio.

Per quanto riguarda il tennis, prendono il via i tornei di Marsiglia (Francia), Rio De Janeiro (Brasile) e Delray Beach (Usa) a livello maschile e la rassegna di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a livello femminile. Per quanto concerne il calcio, invece, spicca il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Torino. In programma anche la presentazione delle monoposto di F1 di Williams e Racing Point.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

