Tennis: Andreas Seppi rinuncia all’ATP 250 di Delray Beach. Al suo posto entra Denis Istomin

Resta senza italiani in tabellone il torneo ATP 250 di Delray Beach. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la rinuncia a prendere parte all’evento da parte di Andreas Seppi, che già nella finale di New York di ventiquattr’ore fa aveva lamentato problemi alla gamba sinistra per i quali si era reso necessario un medical time out.

L’altoatesino avrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic, testa di serie numero 2 dell’evento in Florida. Per uno strano scherzo del destino, a entrare in tabellone al suo posto, da lucky loser, è qualcuno che Seppi conosce bene per averci giocato in parecchie battaglie al set decisivo, terzo o quinto che fosse: l’uzbeko Denis Istomin, che nelle qualificazioni aveva perso contro l’americano Noah Rubin, già giustiziere di Paolo Lorenzi.

Per un problema al ginocchio sinistro, invece, rinuncia l’altro statunitense Tennys Sandgren, il cui posto è preso in tabellone dall’australiano Bernard Tomic, del quale ha fatto scalpore la sconfitta per 6-2 6-0 contro il lettone Ernests Gulbis non tanto per il risultato, quanto per l’atteggiamento in campo. Una situazione, la sua, che ha preoccupato anche lo stesso Gulbis, che non ha potuto fare a meno di notare come Tomic fosse davvero molto giù di morale.

