Biathlon, Dorothea Wierer: “Mondiale fantastico finora, ora si azzera tutto perché ci sono altre opportunità”

“La vittoria più bella è quella che ancora deve venire“, come amava dire Enzo Ferrari. In questa celebre frase del “Drake” c’è lo spirito di Dorothea Wierer, autentica vedette della rassegna iridata di biathlon 2020 sulle nevi di casa ad Anterselva. “Doro” ha stregato tutti con la prestazione di ieri nell’inseguimento. Un qualcosa di unico in questa disciplina: mai una biathleta era stata capace di vincere un oro mondiale nel luogo di nascita. Spettava a lei scrivere un piccolo pezzetto di storia.

La competizione però non è finita e vi sarà ancora una settimana di gare molto impegnativa. Non si deve dormire sugli allori, proprio perché le chance per arricchire il bottino ci sono. Ne è consapevole Wierer che, come riporta l’Ansa, vuol viversi questa esperienza fino in fondo: “Finora è stato un Mondiale fantastico, con tanti tifosi italiani a sostenerci e un’atmosfera incredibile. Ma il bello del biathlon è che bisogna azzerare quanto fatto e ripartire. Mancano ancora tante gare e ci sono tante altre opportunità, per cui bisogna concentrarsi nuovamente al massimo, nei prossimi giorni ci aspetta un grande sforzo dal punto di vista fisico e mentale, spero che gli italiani continuino a tifare con altrettanto entusiasmo“, le parole dell’altoatesina, motivatissima e non disposta a fermarsi.

Foto: Federico Angiolini