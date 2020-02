Volta ao Algarve 2020: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Sono attese schermaglie sull’Alto de Fóia e a Malhão

Da mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020. 771,4 chilometri totali, due tappe per velocisti, altrettante per scalatori, e una cronometro conclusiva e decisiva per le sorti della corsa. Sarà al via un parterre veramente interessante, da Vincenzo Nibali a Miguel Angel Lopez, Remco Evenepoel, per non parlare dei velocisti Elia Viviani, Fabio Jakobsen, Mathieu Van der Poel, Matteo Trentin, e il re delle prove contro il tempo Rohan Dennis. Qui di seguito andremo ad analizzare frazione dopo frazione, per capire nel dettaglio i cinque giorni che dovranno affrontare in terra portoghese i big del World Tour.

PRIMA TAPPA: Portimão-Lagos (195,6 km)

Frazione mossa e caratterizzata da due GPM con un ipotetico finale dedicato ai velocisti. Le due ascese di giornata sono presenti nella prima parte della tappa: il GPM di 3^ categoria di Picota al km 62,7, e quello du Santa Luzia, di 4^ categoria, al km 78,2. Le prime schermaglie tra i velocisti potrebbero avvenire ai traguardi volanti. Ilf finale presenta un piccolo saliscendi tra i 3000 e i 2000 metri al traguardo. Ultimo chilometro completamente pianeggiante.

SECONDA TAPPA: Sagres-Alto de Fóia (183,9 km)

Un’ottima chance di sfida tra gli scalatori. Il primo GPM di giornata è presente al km 49; un’ascesa di 3^ categoria (Marmelete), che darà il via ad un continuo saliscendi fino agli ultimi 30 chilometri dove sono presenti il GPM di 3^ categoria di Alferce, il 2^ categoria Pomba, e il gran finale dell’Alto de Fóia: 7,5 km con punte del 9,3% che potrebbero fare una bella selezione.

Loading...

Loading...

TERZA TAPPA: Faro-Tavira (201,9 km)

Ipotesi volata per questa frazione caratterizzata nella sua prima parte da due GPM di terza categoria, ossia Portela da Corcha e Cachopo, dove qualche valoroso potrebbe tentare un attacco. Ma il finale si presta per uno sprint, dato il profilo completamente pianeggiante.

QUARTA TAPPA: Albufeira-Malhão (169,7 km)

È una frazione imprevedibile, con ben cinque GPM non impossibili ma comunque selettivi. Il primo, di 3^ categoria, è piazzato al chilometro 60 (Picota). Si risalirà poi verso Barranco do Velho (3^ categoria), prima di scendere per prendere la rincorsa verso Alte (3^ categoria) e la doppia ascesa verso il traguardo di Malhão (2^ categoria): sono 3 chilometri di salita con punte del 10,2% da affrontare due volte negli ultimi 25 chilometri, e dove sono attesi dei buoni distacchi.

QUINTA TAPPA: Lagoa-Lagoa (20,3 km) cronometro individuale

Cronometro per specialisti e decisiva per le sorti della corsa. Non presenta grossi dislivelli, ma è comunque tecnica e potrebbe sconvolgere e non poco la top ten della generale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter