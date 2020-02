Sci alpino, Federica Brignone in testa alla Start List dello slalom gigante femminile di Coppa del Mondo 2020

Al termine del fine settimana sloveno di gare di Kranjska Gora sono state rilasciate le nuove Start List delle discipline tecniche della Coppa del Mondo femminile di sci alpino: grande Italia nello slalom gigante, con Federica Brignone che si porta in testa e Marta Bassino che sale in quarta posizione, mentre nello slalom speciale va in dodicesima posizione Irene Curtoni. Di seguito le graduatorie aggiornate.

Start List Slalom Gigante femminile

1. BRIGNONE Federica ITA 542

2. SHIFFRIN Mikaela USA 539

3. VLHOVA Petra SVK 526

4. BASSINO Marta ITA 378

5. WORLEY Tessa FRA 357

6. ROBINSON Alice NZL 332

7. HOLDENER Wendy SUI 324

8. REBENSBURG Viktoria GER 313

9. HOLTMANN Mina Fuerst NOR 239

10. HROVAT Meta SLO 210

23. GOGGIA Sofia ITA 86

35. CURTONI Irene ITA 40

46. MARSAGLIA Francesca ITA 21

53. PIROVANO Laura ITA 12

59. BERTANI Maria Luisa ITA 7

59. MELESI Roberta ITA 7

62. PICHLER Karoline ITA 5

Start List Slalom Speciale femminile

1. SHIFFRIN Mikaela USA 767

2. VLHOVA Petra SVK 702

3. HOLDENER Wendy SUI 435

4. SWENN LARSSON Anna SWE 382

5. LIENSBERGER Katharina AUT 374

6. TRUPPE Katharina AUT 313

7. HAVER-LOESETH Nina NOR 275

8. GISIN Michelle SUI 257

9. ACKERMANN Christina GER 183

10. LISDAHL Kristin NOR 173

12. CURTONI Irene ITA 151

33. COSTAZZA Chiara ITA 42

36. PETERLINI Martina ITA 36

41. ROSSETTI Marta ITA 31

44. BRIGNONE Federica ITA 27

47. DELLA MEA Lara ITA 25

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse