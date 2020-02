Basket, i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia. Stefano Tonut MVP azzurro della competizione

L’edizione 2020 della Coppa Italia di Basket si è appena conclusa ed è stata ricca di colpi di scena. Diversi gli azzurri che si sono resi protagonisti. Tra tutti spicca Stefano Tonut, uno degli uomini chiave nel successo della Reyer Venezia, la quale ha colto il primo trionfo nella sua storia nelle Final Eight. Tonut è stato fondamentale nell’upset rifilato dai suoi alla capolista Virtus Bologna, contro cui ha segnato 16 punti e rubato 4 palloni. Dopo una partita contro Milano in cui ha lasciato spazio ad altri, limitandosi a mettere a referto 6 punti, la point guard ha nuovamente recitato un ruolo da protagonista nella finale contro Brindisi. Nel match più importanti, infatti, Tonut è stato il secondo miglior marcatore dei suoi con 13 punti, ai quali, oltretutto, ha aggiunto anche 4 assist.

Tra gli azzurri della Reyer, inoltre, spicca anche l’altro piccolo Andrea De Nicolao, autore di 11 punti contro la Virtus e di 12 contro Milano. Per quanto concerne i meneghini, invece, Amedeo Della Valle aveva brillato nel match di apertura contro Cremona con 13 punti in 13 minuti. L’ex Reggio Emilia, tuttavia, in semifinale ha giocato poco e non è riuscito a mettersi in mostra. Le V-Nere, invece, avevano trovato una bella prestazione da 12 punti e 5 rimbalzi di Giampaolo Ricci.

Marco Spissu aveva sfornato una grande partita da 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist nel match tra la sua Dinamo Sassari e l’Happy Casa Brindisi. Ad ogni modo, cotanta prestazione non è comunque bastata per tenere testa a un favoloso Adrian Banks. Pietro Aradori, Daniele Cinciarini e Matteo Fantinelli erano stati fondamentali nel successo, a sorpresa, della Fortitudo Bologna sulla Germani Brescia. Il primo aveva segnato 16 punti, mentre il secondo ne aveva aggiunti 14 e il terzo 11. Il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna, però, ha poi perso malamente alle semifinali contro Brindisi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo