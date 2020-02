Biathlon, Mondiali 2020: record di ascolti su RaiSport per l’impresa di Dorothea Wierer ad Anterselva

Si fa ancora fatica a smaltire la “sbornia” di entusiasmo di Anterselva. L’impresa di Dorothea Wierer nei Mondiali 2020 di biathlon sulle nevi italiane è qualcosa che ormai è impresso a fuoco nel ricordo degli appassionati e non. L’essere stata la prima biathleta a conquistare un titolo iridato nel luogo dove è nata, va ad aggiungersi al 16° podio ottenuto nell’inseguimento e al secondo centro in questo format. Snocciolando altri numeri, giusto parlare di terzo successo stagionale e di una doppia cifra alla voce “vittorie”.

Il trionfo di testa e di cuore di Wierer ha colpito tanti, anche chi non è così solito seguire questa meravigliosa disciplina invernale. La conferma arriva dal record di ascolti televisivi: la giornata “Doro” ha avuto una media di 351.000 spettatori su RaiSport, pari a oltre il 2% di share, e la seconda settimana di competizioni promette un’ulteriore crescita, come si legge sul sito della FISI. Un dato che certifica l’eccezionale prova dell’altoatesina, capace non solo di battere le sue rivali, ma anche di emozionare i tifosi italiani.

Foto: Federico Angiolini