WTA Dubai 2020: Strycova, Mertens, Jabeur e Muguruza al secondo turno. Buonissimo il ritorno di Kim Clijsters

Si sono da poco conclusi i match del primo turno del torneo WTA di Dubai. Grande attesa per il ritorno in campo dopo otto anni di inattività di Kim Clijsters. Di certo l’avversaria non è stata delle più morbide, la belga infatti ha dovuto affrontare Garbine Muguruza che ha vinto in due set (6-2 7-6(6)).

La 36enne nel primo set è sembrata a dir poco arrugginita, faticando moltissimo al con la prima di servizio. La numero 15 del ranking è riuscita piazzare due break, uno nel primo game e l’altro nel settimo gioco, chiudendo sul 6-2. Di altro livello il secondo set nel quale Muguruza ha conquistato tre punti consecutivi prima di subire il ritorno di Clijsters (3-0). La belga ha trovato immediatamente il contro-break, strappando nuovamente il servizio all’avversaria nell’ottavo game (4-4). La tre volte vincitrice degli US Open nonostante sia evidentemente fuori condizione ha tirato fuori del colpi meravigliosi che hanno messo in grande difficoltà l’avversaria. L’epilogo è stato un combattutissimo tie-break conquistato dalla spagnola 8-6.

Nel primo match di giornata la ceca Barbora Strycova ha superato 2-1 (7-6(3) 2-6 6-4) la statunitense Amanda Anisimova. Una partita molto equilibrata nella quale la tennista numero 35 del ranking Wta ha vinto sfruttando il tie-break nel primo set e piazzando ben tre break nell’ultimo parziale.

Nessun problema per la belga Elise Mertens che ha asfaltato 2-0 (6-3 6-0) la cinese Qiang Wang, Una partita a senso unico chiusa in poco più di un’ora. Non smette di stupire la tunisina Ons Jabeur che ha sconfitto 2-1 (7-6(3) 1-6 6-3) la statunitense Alison Riske. Una gara molto intensa nella quale l’africana è riuscita a mettere in campo tutto il proprio talento e a sovvertire il pronostico che la vedeva partire sfavorita. Nell’ultimo match di giornata la ceca Marketa Vondrousova ha superato con un netto 2-0 (6-3 6-2) la lettone Anastasija Sevastova.

Foto: Lapresse