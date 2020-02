Tennis, Ymer e Paire accedono al secondo turno, cade Gasquet a Marsiglia

Sono stati tre gli incontri che si sono tenuti quest’oggi sul cemento di Marsiglia (Francia), validi per il primo per il torneo ATP di tennis. Il quarto match in programma non ha avuto luogo dal momento che il serbo Filip Krajinovic, semifinalista a Rotterdam (Olanda), ha dato forfait e dunque Marin Cilic dovrà affrontare nel prossimo round il bielorusso Ilya Ivashka (n.132 del mondo), proveniente dalle qualificazioni.

Nelle partite che sono andate in scena, lo svedese Mikel Ymer (n.75 ATP) si è imposto contro il padrone di casa Richard Gasquet (n.57 del mondo) con il punteggio di 6-3 3-6 7-5 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un confronto molto tirato che ha sorriso a Ymer, in un ottimo stato di forma. Ora, però, lo scandinavo avrà sulla sua strada la testa di serie n.2 Stefanos Tsitsipas e non sarà affatto facile per lui, anche se l’ellenico non ha di certo brillato in questo inizio di 2020. Nel derby transalpino tra Benoit Paire (n.20 del mondo) e Gregoire Barrere (n.89 del mondo) è il primo a spuntarla con il punteggio di 6-4 7-6 (1). Paire se la vedrà contro il kazako Alexander Bublik (n.55 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro il magiaro Marton Fucsovics (n.73 ATP) per 6-4 7-5.

