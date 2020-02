Ginnastica, i Campionati Italiani Assoluti si disputeranno a Eboli dopo Pasqua: definite sede e data

I Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica si disputeranno al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) nel weekend del 17-19 aprile. A comunicarlo sono stati gli organizzatori della Ginnastica Salerno, sono così state svelate data e sede dell’evento che mette in palio i tricolori (all-around e specialità): appuntamento nel fine settimana dopo Pasqua per una manifestazione come sempre imperdibile, a questo punto un crocevia fondamentale in vista degli Europei femminili in programma a Parigi dal 30 aprile al 3 maggio.

Gli Assoluti sarebbero dovuti andare in scena più avanti come gara di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma sono poi stati anticipati e arricchiscono così un infuocato mese di aprile che incomincerà col Trofeo di Jesolo (4-5 aprile) e che prevede anche le tappe della Coppa del Mondo all-around e di specialità (qualificanti ai Giochi).

Foto LPS/Filippo Tomasi