VIDEO Premiazione Dorothea Wierer campionessa del mondo 2020: l’Inno di Mameli risuona ad Anterselva

Anterselva si tinge ancor di più d’azzurro in questa serata magica per il biathlon italiano. Risuona l’Inno di Mameli in terra altoatesina in onore di chi ha vissuto questi giorni come un sogno, suggellando i sacrifici di una stagione nell’oro mondiale più dolce dell’inseguimento femminile. Dorothea Wierer sul gradino più alto del podio canta con il suo splendido sorriso e con sincera emozione, rivivendo in quegli istanti ciò che era e ciò che è.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini