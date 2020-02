Lotta, Frank Chamizo: “Sono ritornato ad essere quello di prima. Sono già focalizzato sul mio obiettivo, le Olimpiadi”

Frank Chamizo Marquez ieri ha conquistato la quarta medaglia d’oro continentale agli Europei 2020 di lotta disputati a Roma: con questo risultato l’azzurro, che ha già conquistato il pass olimpico non nominale nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero, si trova in prima posizione nella classifica delle Ranking Series per le Olimpiadi. Di seguito le sue parole al sito federale.

Lottare in casa è stato un valore aggiunto per il campione europeo: “Sono veramente felice di vedere tutto questo sostegno, di vedere gli italiani coinvolti in questo sport. Diciamo che questa è per me la prima vittoria. E poi sì, sono felicissimo. Quarto titolo europeo, sinceramente non lo avrei mai detto. Infine voglio ringraziare tutto lo staff che mi è stato dietro. Abbiamo fatto un lavoro grandissimo con gli allenatori, i massaggiatori, il nutrizionista e tutte le persone che mi hanno sostenuto per ottenere questo titolo“.

Il numero uno continentale ha però già chiari gli obiettivi: “Una vittoria fino alla fine, fino all’ultimo secondo bellissima, è dai tempi che non facevo queste cose. Sono ritornato ad essere il Frank di prima. Sono già focalizzato sul mio obiettivo, le Olimpiadi. Basta feste, solo allenamento. Mi sono ritrovato. Lo so, lo so. Ma io continuo a fare quel che faccio sempre: cercare di vincere a tutti i costi“.

Foto: Luigi Mariani LPS