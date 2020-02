Sci alpino, le otto convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo a Crans Montana: Federica Brignone riferimento azzurro

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile prosegue a ritmo serrato e ora l’attenzione di tutti sarà a Crans Montana (Svizzera) dove saranno ben tre le gare in programma: venerdì 21 febbraio, preceduta da una prova cronometrata nel giorno precedente, si terrà la prima delle due discese, prevista per recuperare quella cancellata a Rosa Khutor, con inizio alle 10.05; sabato 22 sarà la volta della seconda discesa, quella che già era in calendario, alle 10.30; domenica 23 si chiuderà il cerchio con la combinata, che prenderà il via con il superG alle 10.30, seguito poi dalla manche di slalom alle 13.30.

Una chance per Federica Brignone, grande protagonista di quest’annata, di fare la differenza, ricordando le tre vittorie nelle ultime quattro combinate disputate nella località elvetica. Oltre alla valdostana saranno presenti altre sette azzurre: Marta Bassino, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano. Squadra orfana di Sofia Goggia, out per un infortunio, in un fine settimana a lei particolarmente caro, ricordando il successo nella scorsa stagione in discesa.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI ALPINO

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse