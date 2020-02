F1, Mattia Binotto: “Vettel e Leclerc sono la coppia migliore del Mondiale, per iniziare un ciclo vincente serve tempo”

Una puntata particolare quella di “Che tempo che fa“, trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio su Rai 2. Il celebre conduttore infatti ha fatto da padrone di casa alla Scuderia Ferrari, rappresentata dal Team Principal Mattia Binotto e dai due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, con il monegasco in collegamento via Skype per via di problemi legati al viaggio in aereo.

Nel corso della chiacchierata, tra un sorriso e un altro, Binotto ha sottolineato come la forza dei due piloti sia accalarata anche se qualche pensiero entrambi possono destarlo, visto quanto è accaduto l’anno scorso: “Vettel e Leclerc formano la coppia migliore della F1, ma talvolta mi fanno tribolare“, l’ammissione del Team Principal del Cavallino Rampante che poi, a precisa domanda relativamente al futuro, ha risposto: “È sbagliato fare pronostici. Ci sono delle lezioni da imparare dal passato. Stiamo crescendo. Tutti i cicli vincenti hanno impiegato tempo prima di diventare ciò che sono. Non bisogna dimenticarlo e noi l’anno scorso, dopo i test, sembravamo essere davanti e invece a Melbourne c’è stata una doccia fredda. Quest’anno avremo, per questo, un approccio diverso”, le parole di Binotto.

Dal 19 febbraio le vetture di F1 saranno in pista per provare sul tracciato di Barcellona in una sei-giorni di test non consecutiva (19-21 febbraio; 26-28 febbraio) molto importante per deliberare il materiale in vista dell’esordio iridato a Melbourne (Australia), previsto il 15 marzo. La Ferrari vuol farsi trovar pronta.

Foto: LaPresse