Biathlon, Mondiali 2020: quartetto femminile italiano confermato in vista dell’individuale di domani. Wierer e Vittozzi osservate speciali

Domani, alle 14.15, le luci si accenderanno nuovamente ad Anterselva (Italia) per la seconda settimana dei Mondiali 2020 di biathlon. Ebbri e carichi di entusiasmo dopo il successo di Dorothea Wierer nell’inseguimento femminile e l’argento della mixed relay nel day-1, si punta ad aumentare il bottino se è possibile in casa italiana. Le possibilità ci sono visto che la gara in programma sarà l’individuale. Come rivelato dal sito della Fisi, il quartetto tricolore sarà lo stesso che si è visto nella sprint, ovvero la citata Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara.

Il target top-3 per “Doro” e Vittozzi è concreto: l’altoatesina vanta tre vittorie in Coppa del Mondo in questa specialità, tra l’altro la prima della carriera nel 2015 a Oestersund (Svezia); la sappadina ha vinto l’argento iridato sulle nevi svedesi in questo format nel 2019 e nella prova dei quattro poligoni sa fare bene. Sarà soprattutto lei l’osservata speciale, dopo la prova sottotono dell’inseguimento: “Non mi sono sentita bene sugli sci sin di primi metri di gara, ma guardiamo avanti. L’individuale è un format sul quale ho lavorato molto e dove posso essere competitiva, ho analizzato con i tecnici quali sono gli aspetti sui quali lavorare, sono fiduciosa di tornare al top sin da questa occasione“, le parole di Vittozzi (fonte: Fisi).

