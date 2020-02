VIDEO All Star Game Nba 2020: le migliori 10 giocate della partita. Vince il Team LeBron in rimonta

La grande notte dell’All Star Game 2020 non ha deluso le aspettative, regalando spettacolo ed emozioni. Alla fine a Chicago ad avere la meglio è stato il team capitanato da LeBron James, che ha sconfitto in rimonta la squadra guidata da Giannis Antetokounmpo per 157-155. A guadagnarsi la palma di Kobe Bryant MVP Award è stato Kawhi Leonard, trascinatore del Team LeBron con 30 punti. Andiamo a rivedere le 10 giocate più spettacolari della partita.

Foto: LaPresse