Ciclismo, i promossi e i rimandati della settimana. Si esaltano Nairo Quintana e Giulio Ciccone

Si conclude un’altra settimana per quanto riguarda il ciclismo su strada. Siamo sempre ad inizio stagione, ma si susseguono le corse e tanti corridori cercano di entrare in condizione. Andiamo a scoprire i promossi e i rimandati.

Promossi

Nairo Quintana: se questo è il vero Quintana allora bisognerà stare molto attenti. Dopo annate deludenti il colombiano va a caccia della rinascita, con la nuova maglia del Team Arkéa Samsic. Arriva il trionfo in terra francese al Tour de la Provence, grazie ad una prova stellare arrivata nella terza tappa sul Mont Ventoux: in salita ha fatto davvero il vuoto.

Giulio Ciccone: prima corsa e prima vittoria. L’abruzzese della Trek-Segafredo timbra subito il cartellino con la maglia della Nazionale italiana: lo scalatore azzurro riesce ad imporsi in solitaria nel Trofeo Laigueglia e lancia subito un segnale importante. Sarà sì un gregario di lusso per Vincenzo Nibali, ma proverà a togliersi anche delle soddisfazioni personali.

Sergio Higuita: un febbraio stellare per l’atleta della EF Pro Cycling. Prima il titolo nazionale colombiano, poi, sempre nel proprio Paese natale, la conquista della corsa di casa. Benissimo con tutta la squadra nella cronometro, è riuscito anche a dar spettacolo nella quarta frazione quando ha messo la propria firma. Può essere la stagione della consacrazione.

Rimandati

Julian Alaphilippe: inizio di stagione in controllo per il transalpino che non forza i ritmi e non sta trovando ancora risultati di rilievo. Il suo obiettivo sono le Classiche e poi le Olimpiadi, c’è tempo per entrare in condizione.

Team INEOS: è arrivata la prima vittoria stagionale con Owain Doull, però stanno ancora mancando le performance attese da parte dello squadrone britannico. C’è ancora tempo, siamo solo all’inizio.

