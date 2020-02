F1, presentata la nuova Williams: la FW43 in pista con Renault e Haas a Barcellona per il filming day

E’ stata presentata oggi via social la nuova Williams che prenderà parte al Mondiale 2020 di F1. La FW43, la sigla identificativa della monoposto di Grove, ha messo in mostra un progetto che, di fatto, è un’evoluzione del pacchetto aerodinamico/meccanico della vettura del 2019. Il lavoro degli ingegneri si è focalizzato in particolare sul retrotreno, con una rastremazione degli spazi accentuata, al fine di migliorare la gestione dei flussi. Da notare, poi, anche modifiche sull’avantreno relativamente al muso e alle sospensioni, con un sistema ispirato a quello già visto con la W10 Mercedes. Giusto notare anche un cambio in termini grafici, per la presenza cromatica del rosso, oltre ai canonici bianco e blu, per via del nuovo sponsor Roxit, main partner della scuderia britannica.

Le aspettative, ovviamente, sono quelle di fare meglio dell’anno scorso e non essere sempre l’ultima ruota del carro. Con questo obiettivo lavoreranno il britannico George Russell e il canadese Nicholas Latifi. La macchina, tra l’altro, è scesa in pista proprio oggi a Barcellona, insieme alla Haas e alla Renault, per effettuare i 100 chilometri concessi dal regolamento per il filming day, utili per acquisire informazioni sulla monoposto.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse