Laureus Award 2020: Lewis Hamilton e Lionel Messi vincono il premio per lo sportivo dell’anno ex aequo

Non era mai accaduto. La 20ª edizione del Laureus World Sportsman of the Year Award ha visto una proclamazione ex aequo per il premio di sportivo dell’anno. Nella cerimonia che si è tenuta a Berlino l’asso argentino del Barcellona Lionel Messi e il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton hanno ricevuto questo riconoscimento. Cerimonia presentata dall’attore Hugh Grant e accompagnata dagli intermezzi musicali del cantautore britannico Liam Payne.

Sul versante femminile è stata la ginnasta americana Simon Biles a trionfare, per la terza volta in quattro anni. Altre premiazioni degne di menzione son ostate quelle a Sophia Floersch, racing driver tedesca che nel novembre 2018 rimase coinvolta in un pauroso incidente a Macao nel campionato di F3. Dopo un intervento di 11 ore alla spina dorsale e tanta riabilitazione, la ragazza teutonica un anno dopo è tornata guidare, gareggiando proprio nel luogo del suo crash.

Tra le squadre il Laureus World Team of the Year Award è andato alla selezione sudafricana di rugby, campione del mondo, che ha preceduto il Liverpool campione d’Europa di calcio e la squadra americana di calcio femminile (oro iridato in Francia). Tra le disabilità Oksana Masters, venuta alla luce con un problema agli arti causato dalle radiazioni dell’incidente a Chernobyl e adottata da un genitore single americano (come rivelato da gazzetta.it), ha vinto questo premio particolare, avendo ottenuto cinque ori e un argento nei Mondiali di parasci alpino oltre alla Coppa del Mondo di sci di fondo.

LE FOTO DELLA CERIMONIA

L’ELENCO DEI VINCITORI

Laureus World Sportsman of the Year: Lewis Hamilton e Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year: Simone Biles

Laureus World Team of the Year: Nazionale maschile sudafricana di rugby

Laureus World Breakthrough of the Year: Egan Bernal

Laureus World Comeback of the Year: Sophia Flörsch

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability: Oksana Masters

Laureus World Action Sportsperson of the Year: Chloe Kim

Laureus Best Sporting Moment: “Portato sulle spalle di una nazione” – Sachin Tendulkar

Laureus Lifetime Achievement Award: Dirk Nowitzki

Laureus Academy Exceptional Achievement Award: Federazione spagnola di basket

Laureus Sport for Good Award: South Bronx United

