Ski Tour 2020, Anna Comarella abbandona la gara a tappe per preparare i Mondiali Under 23

Si riduce la pattuglia italiana allo Ski Tour 2020: si ritira dalla gara a tappe nordica Anna Comarella, che saluta la comitiva dopo le prime due frazioni di Oestersund, rientrando in Italia e non andando ad Are per la terza fatica prevista per domani: l’azzurra si preparerà per i Mondiali Under 23.

La rassegna iridata di categoria, in programma ad Oberwiesenthal, in Germania, dal 29 febbraio al 7 marzo, ormai incombe e per l’azzurra sarebbe stato troppo dispendioso affrontare le ultime tappe del minitour tra Svezia e Norvegia: per questo motivo Anna Comarella alza bandiera bianca.

Domani, inoltre, al termine della sprint in tecnica libera in programma ad Are, lascerà la competizione anche Greta Laurent.

Foto: Pier Colombo