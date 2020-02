Sport in tv oggi (lunedì 17 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Comincia una nuova intensa settimana di sport. Si parte oggi, lunedì 17 febbraio, con tennis e calcio a fare da dominatori assoluti. Per quanto riguarda il tennis, prendono il via i tornei di Marsiglia (Francia), Rio De Janeiro (Brasile) e Delray Beach (Usa) a livello maschile e la rassegna di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a livello femminile. Per quanto concerne il calcio, invece, in programma il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Torino, il match di Serie B tra Chievo Verona e Salernitana e lo spettacolo della Premier League con la classica Chelsea-Manchester United.

SPORT IN TV LUNEDÍ 17 FEBBRAIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, lunedì 17 febbraio 2020:

11.00 TENNIS – WTA Dubai – Diretta tv su SuperTennis

15.00 TENNIS – ATP 250 Marsiglia

18.30 TENNIS – ATP 250 Delray Beach

20.30 TENNIS – ATP 250 Rio de Janeiro – Diretta tv su SuperTennis

20.45 CALCIO – Milan-Torino, 24ª giornata Serie A 2019-2020 – Diretta tv su Sky Sport Serie A

21.00 CALCIO – Chelsea-Manchester United, 26ª giornata Premier League 2019-2020 – Diretta tv su Sky Sport Football

21.00 CALCIO – Chievo-Salernitana, 24ª giornata Serie B 2019-2020 – Diretta streaming su DAZN

