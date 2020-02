Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: le percentuali degli italiani nella prima parte di rassegna iridata. Dorothea Wierer migliora il dato stagionale

Dopo sei tappe della Coppa del Mondo di biathlon sono scattati i Mondiali, le cui gare sono valide anche per il circuito maggiore. Quali sono le percentuali al tiro degli azzurri dopo le prime cinque gare della rassegna iridata? Tra le donne il primato appartiene alla detentrice della Coppa del Mondo e medaglia d’oro nell’inseguimento di ieri, Dorothea Wierer, che si attesta di poco al di sopra dell’84% in stagione, dato in crescita rispetto alla vigilia della kermesse di Anterselva. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri dopo cinque gare dei Mondiali di Anterselva con un’infografica che mostra la graduatoria delle prestazioni al poligono degli azzurri.

LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO DOPO 5 GARE DEI MONDIALI

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Sanfilippo Federica 101 125 80,80 92 132 69,70 193 257 75,10 Wierer Dorothea 133 156 85,26 129 154 83,77 262 310 84,52 Vittozzi Lisa 142 168 84,52 140 170 82,35 282 338 83,43 Gontier Nicole 36 58 62,07 43 61 70,49 79 119 66,39 Carrara Michela 41 51 80,39 41 57 71,93 82 108 75,93 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Bormolini Thomas 107 130 82,31 104 132 78,79 211 262 80,53 Hofer Lukas 116 140 82,86 105 140 75,00 221 280 78,93 Windisch Dominik 124 165 75,15 126 168 75,00 250 333 75,08 Montello Giuseppe 5 5 100,00 2 5 40,00 7 10 70,00 Cappellari Daniele 51 58 87,93 50 56 89,29 101 114 88,60 Zini Saverio 14 18 77,78 13 20 65,00 27 38 71,05

LA GRADUATORIA DEGLI AZZURRI AL POLIGONO

