Ginnastica, Vanessa Ferrari e il grande ritorno: dopo undici mesi rientra in gara, a Melbourne per inseguire le Olimpiadi

Vanessa Ferrari è in volo verso Melbourne dove nel weekend del 20-23 febbraio disputerà una tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica (circuito di specialità). La fuoriclasse bresciana è pronta per fare il suo ennesimo ritorno in gara, ancora una volta la Farfalla di Orzinuovi stringerà i denti e rientrerà in pedana dopo un’operazione chirurgica: non è una novità per la 29enne che nel corso della sua folgorante carriera ha sempre dovuto fare i conti con diversi problemi fisici ma che ha avuto la forza di non mollare mai e di risorgere dalle proprie ceneri come una vera Fenice.

La Campionessa del Mondo 2006 non gareggia dal 23 marzo 2019 quando conquistò il terzo posto al corpo libero nella tappa di Coppa del Mondo a Doha, il 16 aprile si era poi operata per una protuberanza ossea a un piede e per una borsite all’altro. Successivamente la riabilitazione per cercare di gareggiare a Cottbus a novembre ma una malattia autoimmune alla tiroide, un’infiammazione e uno stiramento le impedirono di potersi esibire in Germania. Dopo undici mesi lontana dalle gare, l’azzurra è pronta per regalare nuovamente delle magie in un palazzetto dove lo scorso anno conquistò la vittoria in Coppa del Mondo: anche in quel caso era reduce da un lunghissimo stop di 500 giorni dopo la rottura del tendine d’Achille subita durante la finale al corpo libero dei Mondiali 2017.

Siamo al cospetto di un fenomeno dal cuore d’oro che si spinge sempre oltre ogni ostacolo e che non vuole mollare, Vanessa Ferrari sta facendo di tutto per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020: c’è un pass a disposizione attraverso questo circuito di specialità, al corpo libero è in corso una lotta serratissima con Lara Mori per staccare il biglietto per i Giochi. La bresciana vuole la sua quarta partecipazione a cinque cerchi (sarebbe record per una ginnasta italiana), la toscana insegue la sua prima gioia: entrambe sono al secondo posto in classifica alle spalle della statunitense Jade Carey che però dovrebbe qualificarsi attraverso la graduatoria al volteggio.

Come sta Vanessa Ferrari in vista delle prove nella terra dei canguri? La nostra portacolori ha dichiarato di essersi allenata molto e di avere nelle gambe un buon esercizio al corpo libero, non è al massimo della forma ma ha tutte le carte in regola per dire la sua e ottenere un risultato di prestigio. La bresciana ha bisogno di almeno un secondo posto per migliorare la sua classifica e avvicinarsi all’obiettivo, si tratta di un risultato di spessore che la 29enne proverà a inseguire a tutti i costi dando davvero il meglio di sè. L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio con le qualifiche, le migliori otto disputeranno la finale nella giornata di domenica 23 febbraio.

Foto: Federazione Ginnastica Azerbaijan