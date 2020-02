LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: presentati Parigi-Roubaix e Giro di Sicilia 2020. Andreas Seppi supera il primo turno a New York

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.40 BASKET – Luka Doncic pronto a tornare in campo mercoledì contro i Sacramento Kings. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.24 TENNIS – Squalifica per doping per Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, per effetto della retroattività, potrà tornare in campo a maggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.20 TENNIS – Primo giorno dell’ATP 500 di Rotterdam con Grigor Dimitrov sugli scudi: il bulgaro elimina il canadese Denis Shapovalov. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.06 TENNIS – Andreas Seppi sconfigge il bosniaco Damir Dzumhur nel primo turno dell’ATP 250 di New York. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.30 TENNIS – Robert Farah non verrà squalificato per la positività al boldenone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.04 MOTOGP – Test a Jerez per Moto2 e Moto3 nel terzo weekend di febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.41 MOTOGP – Gigi Dall’Igna ammette che la Ducati ha cercato Maverick Viñales, pur non ammettendo quando la scuderia di Borgo Panigale ci sia andata vicina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.15 CALCIO – Francesco Totti fonda due società di assistenza e consulenza per club e calciatori. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.55 OLIMPIADI – Donato al Museo del CIO il manifesto originale di Pierre De Coubertin che, nel 1892, prefigurò la rinascita delle Olimpiadi moderne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.34 SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin ricorda ancora il padre con un video. Ignota la data del suo ritorno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.17 BASKET – La FIBA sospende la federazione del Messico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.12 TENNIS – Paolo Lorenzi si qualifica per il tabellone principale dell’ATP 250 di New York battendo nettamente Noah Rubin. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.48 BASKET – Rilasciata la lista dei 44 uomini che si giocheranno un posto all’interno di Team USA ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.20 CICLISMO – Presentato il Giro di Sicilia, quattro tappe a inizio aprile: si scalerà l’Etna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.54 TENNIS – Iniziato il WTA di San Pietroburgo con le vittorie di Anastasia Potapova, Elena Rybakina e, con brividi forti, di Maria Sakkari. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.00 VOLLEY FEMMINILE – Firenze ha esonerato Giovanni Caprara, salta una panchina in Serie A1. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.50 RUGBY FEMMINILE – L’Inghilterra ha travolto la Scozia per 53-0 nel match che ha chiuso la seconda giornata del Sei Nazioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.40 BASKET – Convocati 15 azzurri per la doppia sfida di qualificazione agli Europei 2021 contro Russia ed Estonia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.20 CICLISMO – Presentato il percorso della Parigi-Roubaix 2020, si distingue per 55 km di pavé e una novità. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.50 SCI ALPINO – Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per le gare di Coppa del Mondo a Saalbach (superG e discesa libera, 13-14 febbraio). Christof Innerhofer guida un gruppo di otto azzurri. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.35 TENNIS – Si sono disputate alcune partite valide per il primo turno del torneo di Hua Hin, spiccano le vittorie di Zheng e Hibino contro Kostic e Rodionova. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.59 F1- Charles Leclerc copre 130 giri con la Ferrari mule car a Jerez de la Frontera (Spagna) per provare le nuove gomme Pirelli da 18 pollici. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.36 LOTTA – Si interrompe per il momento ai quarti di finale il percorso degli ultimi due italiani rimasti in gara nella prima giornata dei Campionati Europei 2020 di lotta in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Nella greco-romana, Giovanni Freni si è fatto sorprendere dal giovane bulgaro Edmond Armen Nazaryan (oro agli ultimi Europei Cadetti) dopo aver battuto all’esordio il tedesco Fabian Schmitt nei -55 kg (non olimpici), mentre Matteo Maffezzoli ha avuto la peggio contro il temibile azero Sanan Suleymanov dopo aver sconfitto l’israeliano Roman Zhernovetski nel turno preliminare dei -77 kg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.15 F1 – Presentata la nuova livrea della Mercedes 2020 con sponsor INEOS. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.55 SCI ALPINO – Sofia Goggia ha voluto dedicare un messaggio social su Instagram a tutti, dopo la sua caduta a Garmisch, nel corso del superG di Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.50 LOTTA – Dopo le due convincenti vittorie di Giovanni Freni e Matteo Maffezzoli in mattinata, sono arrivate le prime due sconfitte italiane agli Europei casalinghi di lotta, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Mirco Minguzzi, impegnato nella categoria -87 kg della greco-romana, è stato sconfitto dal forte ungherese Viktor Lorincz (vice-campione del mondo in carica) al primo turno ed ora può solo sperare in un difficile ripescaggio per il bronzo, mentre El Mahdi Roccaro ha pagato dazio nel turno preliminare dei 130 kg contro il georgiano Levan Arabuli. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.32 BIATHLON – Il carabiniere azzurro Lukas Hofer ci ha raccontato le proprie sensazioni alla vigilia del Mondiale di biathlon ad Anterselva, che inizierà giovedì con la staffetta mista. Il 30enne altoatesino è uno degli atleti di spicco del biathlon azzurro e non solo, merito anche dei risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, nelle quali ha trovato quella costanza di rendimento che gli ha permesso di confermarsi nella top ten del massimo circuito. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI OA SPORT

13.07 TAEKWONDO – Vito Dell’Aquila ha riportato l’Italia del taekwondo alle Olimpiadi 8 anni dopo l’edizione di Londra 2012, quando il concittadino Carlo Molfetta colse una straordinaria medaglia d’oro nei pesi massimi. Talento precoce, già medaglia di bronzo iridata nei -54 kg a soli 16 anni, il classe 2000 pugliese ha disputato un percorso di qualificazione entusiasmante, concluso in seconda posizione alle spalle del sudcoreano Jun Jang. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI OA SPORT

12.55 LOTTA – Dopo la netta vittoria di Giovanni Freni nei -55 kg, è infatti arrivato il successo sempre nella greco-romana all’esordio degli Europei 2020 anche da parte di Matteo Maffezzoli nel turno preliminare della categoria -77 kg. L’azzurro delle Fiamme Oro ha sconfitto l’abbordabile israeliano Roman Zhernovetski avanzando ai quarti di finale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.25 MOTOGP – Alberto Puig esprime il proprio parere sul passaggio di Jorge Lorenzo in Yamaha: “Quando correva in Honda aveva paura, ora ha cambiato idea”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.53 LOTTA – È partita col botto la prima giornata dei Campionati Europei 2020 di lotta per l’Italia, con il primo incontro della manifestazione conclusosi in favore di un atleta azzurro. Giovanni Freni ha infatti superato nettamente il tedesco Fabian Bernhard Schmitt nel preliminare dei -55 kg nella lotta greco-romana qualificandosi così per i quarti di finale, in cui se la vedrà con il vincente della sfida tra il norvegese Snorre Harsem Lund ed il bulgaro Edmond Nazaryan. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.31 SCI ALPINO – Simon Maurberger è stato sottoposto a risonanza magnetica questa mattina e l’esame ha evidenziato la rottura del legamento crociato e del menisco laterale del ginocchio destro. Il 24enne dei Carabinieri sarà operato in giornata (fonte: Fisi). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.29 F1 – La nuova Ferrari si chiamerà SF1000? Indiscrezioni portano a questo nome e le grafiche della Rossa saranno stile “vintage”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.41 MOTOGP – Marc Marquez potrebbe operarsi nuovamente alla spalla? Le condizioni dello spagnolo preoccupano al pari di una Honda apparsa attardata nel confronto con Yamaha e Suzuki nei test a Sepang. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.39 MOTOGP – Valentino Rossi nel Team Petronas nel 2021? Qualcosa più di una suggestione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.11 TENNIS – Ashleigh Barty comanda il ranking WTA davanti a Simona Halep e a Karolina Pliskova. Jasmine Paolini è la miglior azzurra in top-100. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.04 TENNIS – Novak Djokovic si conferma n.1 del mondo questa settimana, precedendo lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Matteo Berrettini è sempre n.8, pur condizionato da tanti infortuni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 NBA – Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020.Vittorie esterne di misura per Boston Celtics e Utah Jazz, che passano rispettivamente ad OKC e Houston, mentre i Los Angeles Clippers annichiliscono i Cleveland Cavaliers. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 VELA – Si è conclusa con un nulla di fatto la prima giornata dei Campionati del Mondo 2020 di Nacra 17, 49er e 49erFX in corso di svolgimento a Geelong, in Australia. La direzione gara, dopo diverse ore di attesa, si è dovuta arrendere alle avverse condizioni meteo odierne cancellando di fatto tutte le regate previste (tre per tutte le classi) per questo day-1 della manifestazione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 SCHERMA – Missione compiuta per l’Italia della spada maschile, che festeggia la qualificazione olimpica dopo l’ottimo secondo posto nella prova a squadre di Coppa del Mondo di Vancouver. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini ha raggiunto l’ultimo atto della competizione sulle pedane canadesi, venendo poi sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 39-24. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 10 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Riparte una nuova settimana di sport e motivi di interesse non mancheranno. Prendono il via quest’oggi le prime eliminatorie della greco-romana i Campionati Europei 2020 di lotta, in programma fino a domenica 16 febbraio al PalaPellicone di Ostia. Il punto di riferimento principale dell’intero movimento azzurro è senz’ombra di dubbio Frank Chamizo, il quale andrà a caccia del quarto titolo continentale di una carriera strepitosa. L’atleta dell’Esercito classe 1992, bronzo olimpico a Rio 2016 nei -65 kg, proverà a bissare il successo della passata edizione in cui riuscì a battere in finale a Bucarest il francese Zelimkhan Khadjiev. L’italo-cubano, però, entrerà in scena nella categoria -74 kg dello stile libero, farà il suo esordio nella manifestazione casalinga sabato 15 febbraio quindi bisognerà attendere.

Fari puntati oggi sul tennis con i tornei di Hua Hin, San Pietroburgo, Rotterdam, New York e Buenos Aires. Vedremo scendere in campo anche alcuni giocatori italiani: Lorenzo Sonego sulla terra rossa argentina, Paolino Lorenzi nelle qualificazioni del torneo americano e Andreas Seppi nel tabellone principale sul cemento della Grande Mela. Di scena poi i Mondiali Nacra 17 e 49er di vela, gli Europei senior di lotta a Roma e il calcio con il posticipo serale di Serie B tra Salernitana e Trapani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 10 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo