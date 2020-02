F1, la nuova Ferrari si chiamerà SF1000? Grafiche vintage in onore di Gilles Villeneuve

Domani alle ore 18.30 verranno tolti i veli dalla nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2020 di F1. Una monoposto con unico obiettivo: vincere il titolo che manca a Maranello da 13 anni. Un lungo digiuno quello del Cavallino Rampante, reso ancor più pesante dall’assoluto dominio della Mercedes, rivale storica della Rossa, nell’era dei motori ibridi.

Sul palco del teatro Romolo Valli di Reggio Emilia finalmente sapremo perché la curiosità sulla nuova monoposto è tanta. Stando alle indiscrezioni, il progetto dovrebbe essere discontinuo rispetto a quello dell’anno passato, ovvero una macchina che baserà la propria forza sul carico aerodinamico e su un attento studio delle sospensioni, tra i punti deboli della SF90. In tema di nomi, la nuova nata sotto l’insegna del Cavallino dovrebbe chiamarsi SF1000. La scelta dovrebbe essere giustificata dal fatto che la Ferrari celebrerebbe il 1000° GP nel Circus nell’appuntamento di Montreal (Canada) o in Francia, qualora il GP della Cina venisse posticipato per il Coronavirus.

Dal punto di vista grafico, come riportato dal corriere.it, conferme sulla vernice opaca, ma con un rosso più scuro e con un design che ricorderà il passato, con numeri bianchi ben visibili, in ricordo del periodo di Gilles Villeneuve.

Foto: profilo twitter Ferrari