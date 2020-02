Rugby, Sei Nazioni femminile 2020: tutto facile per l’Inghilterra, 53-0 alla Scozia

Tutto davvero troppo semplice per l’Inghilterra. Il XV della Rosa al femminile domina per 53-0 sulla Scozia nell’ultima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby: la partita si è disputata oggi a causa del rinvio per maltempo arrivato ieri. Per le Red Roses c’è ovviamente il punto di bonus e la vetta della classifica alla pari con l’Irlanda a quota 9 punti. Dopo il 22-0 del primo tempo le ospiti hanno dilagato: ben nove le meti totali.

Scozia-Inghilterra 0-53

Scozia

15. Chloe Rollie, 14. Rhona Lloyd, 13. Lisa Thomson, 12. Helen Nelson, 11. Evie Tonkin, 10. Sarah Law, 9. Mairi McDonald; 1. Leah Bartlett, 2. Lana Skeldon, 3. Mairi Forsyth, 4. Emma Wassell, 5. Sarah Bonar, 6. Rachel Malcolm (C), 7. Rachel McLachlan, 8. Jade Konkel.

16. Molly Wright, 17. Panashe Muzambe, 18. Lisa Cockburn, 19. Siobhan Cattigan, 20. Louise McMillan, 21. Rachel Law, 22. Annabel Sergeant, 23. Coreen Grant.

Inghilterra

15. Emily Scott, 14. Abby Dow, 13. Emily Scarratt (VC), 12. Amber Reed, 11. Jess Breach, 10. Zoe Harrison, 9. Natasha Hunt; 1. Vickii Cornborough, 2. Lark Davies , 3. Sarah Bern, 4. Poppy Cleall, 5. Zoe Aldcroft, 6. Sarah Beckett, 7. Vicky Fleetwood, 8 Sarah Hunter (C).

16. Amy Cokayne, 17. Hannah Botterman, 18. Shaunagh Brown, 19. Harriet Millar-Mills, 20. Amelia Harper, 21. Claudia MacDonald, 22. Katy Daley-Mclean, 23. Sarah McKenna.

Foto: Valerio Origo