Moto2 e Moto3, primo test ufficiale a Jerez nel terzo weekend di febbraio

Primi test ufficiali anche per Moto2 e Moto3 in arrivo, dopo che la MotoGP ha messo in moto la sua intensa macchina organizzativa prima del GP del Qatar a Losail, primo appuntamento della stagione il prossimo 8 marzo.

Sul circuito di Jerez, intitolato ad Angel Nieto, il secondo più titolato uomo della storia del Motomondiale dopo Giacomo Agostini e scomparso meno di tre anni fa, ci sarà dunque la prima vera serie di confronti tra le squadre impegnate nelle due categorie inferiori rispetto a quella principale. L’appuntamento è tra il 19 e il 21 febbraio, anche se in Andalusia già più di qualcuno sta provando in questi giorni. In particolare, ci sono otto team di Moto2 e altrettanti di Moto3 che, tra oggi e domani, sono impegnati.

Nei test odierni di Moto2, in particolare, il più veloce è stato lo spagnolo Jorge Martin su Red Bull KTM Ajo davanti a Luca Marini dello SKY Racing Team VR46, mentre in Moto3 il valenciano Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0) ha preceduto il nipponico Ai Ogura (Honda Team Asia).

