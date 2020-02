Lotta greco-romana, Giovanni Freni esordisce con una bella vittoria agli Europei 2020 e va ai quarti nei -55 kg

È partita col botto la prima giornata dei Campionati Europei 2020 di lotta per l’Italia, con il primo incontro della manifestazione conclusosi in favore di un atleta azzurro. Giovanni Freni ha infatti superato nettamente il tedesco Fabian Bernhard Schmitt nel preliminare dei -55 kg nella lotta greco-romana qualificandosi così per i quarti di finale, in cui se la vedrà con il vincente della sfida tra il norvegese Snorre Harsem Lund ed il bulgaro Edmond Nazaryan.

Il lottatore italiano classe 1998 si è esaltato sulle materassine del PalaPellicone di Ostia, sede nelle scorse settimane anche dei Campionati Italiani e delle Ranking Series, mettendo subito in difficoltà l’avversario con una condotta di gara molto aggressiva. Freni ha sbloccato il punteggio dopo 40″ con una bella proiezione da 2 punti proseguita con un ribaltamento, portandosi in vantaggio per 4-0. Successivamente Schmitt ha provato a reagire ma si è fatto sorprendere dall’azzurro, autore di un bellissimo atterramento da 4 punti che ha portato l’arbitro ad interrompere il combattimento dopo un minuto per manifesta superiorità tecnica sullo score di 8-0.

Foto: Fijlkam