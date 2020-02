Vela: cancellata la prima giornata di regate a Geelong per tutte le classi a causa del troppo vento

Si è conclusa con un nulla di fatto la prima giornata dei Campionati del Mondo 2020 di Nacra 17, 49er e 49erFX in corso di svolgimento a Geelong, in Australia. La direzione gara, dopo diverse ore di attesa, si è dovuta arrendere alle avverse condizioni meteo odierne cancellando di fatto tutte le regate previste (tre per tutte le classi) per questo day-1 della manifestazione.

Nella mattinata australiana il vento soffiava addirittura a 39 nodi per poi diminuire leggermente di intensità col passare delle ore, ma non abbastanza per poter permettere il regolare svolgimento delle prime prove di qualificazione delle discipline acrobatiche della vela olimpica. Modificato naturalmente il programma di domani, martedì 11 gennaio, in cui si comincerà alle ore 11 locali con tre prove per Nacra 17 e 49erFX, mentre le tre flotte dei 49er scenderanno in acqua non prima delle 13 australiane per provare a disputare quattro regate.

Foto: zixia/shutterstock