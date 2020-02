WTA San Pietroburgo 2020: Sakkari avanti col brivido, vincono anche Rybakina e Potapova

Si sono giocate oggi le prime tre partite del tabellone principale del torneo WTA Premier di San Pietroburgo, il cui tabellone è particolarmente ricco di sfide interessanti già dal primo turno. In Russia le prime quattro teste di serie (la svizzera Belinda Bencic, l’olandese Kiki Bertens, la ceca Petra Kvitova e la britannica Johanna Konta) usufruiscono di un bye.

Per quel che concerne la giornata odierna, si è iniziato con il successo della testa di serie numero 8, la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4 sulla ceca Katerina Siniakova in poco meno di un’ora e 20 minuti: è la seconda volta che la numero 25 del mondo batte la sua avversaria odierna su 4 confronti. A seguire, nel derby tra qualificate russe, Anastasia Potapova ha impiegato un tempo praticamente identico a battere Liudmila Samsonova per 6-2 6-4, ottenendo quanto non aveva avuto all’ITF di Caserta nello scorso anno.

Il vero thriller, però, lo regala l’ultimo match, in cui la russa Vitalia Diatchenko spreca di tutto contro la numero 6 del seeding, la greca Maria Sakkari: vince il primo set 6-3, è avanti 3-1 nel secondo, ma lo cede per 4-6, vola sul 5-2 nel terzo, ha un match point, non lo sfrutta, subisce due break e poi è costretta al tie-break, che perde per 7-3.

Foto: LaPresse