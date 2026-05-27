LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego e lo statunitense Tommy Paul, valido per il secondo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam della stagione e unico che si disputa su terra battuta. Al tennista torinese serve un’impresa per superare un avversario al momento più solido e più forte di lui.

Sonego, al primo turno dell’importante competizione transalpina, ha eliminato il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert dopo un match durato poco più di quattro ore e vinto per 3-2 nella bolgia del tifo francese. Per quanto riguarda Paul, invece, è partito male contro l’australiano Rinky Hijikata perdendo il primo set, ma ha rimontato e vinto il suo primo turno per 3-1, senza rischiare ulteriormente.

Il torinese, come detto, non è il favorito per chiudere il match con una vittoria che, eventualmente, gli permetterebbe di incontrare uno tra Casper Ruud e Hamad Medjedovic al terzo turno del Roland Garros. Tuttavia, Sonego non ha niente da perdere e se sta bene, in una situazione di iniziale svantaggio nel pronostico, può sempre dar fastidio a chiunque incontri.

Il match tra Sonego e Paul sarà il quarto e ultimo sul Court 7, con il programma che inizierà alle 11.00 con il match tra la tedesca Korpatsch e la cinese Wang, seguite da un altro match di singolare femminile tra Ostapenko e Linette. A precedere la sfida dell’azzurro sarà Rafa Jodar chiamato a superare l’australiano Duckworth in un match che lo vede nettamente favorito. Segui la partita del torinese in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!