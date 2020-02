Lotta greco-romana: Giovanni Freni e Matteo Maffezzoli sconfitti ai quarti di finale degli Europei 2020, si spera nel ripescaggio

Si interrompe per il momento ai quarti di finale il percorso degli ultimi due italiani rimasti in gara nella prima giornata dei Campionati Europei 2020 di lotta in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Nella greco-romana, Giovanni Freni si è fatto sorprendere dal giovane bulgaro Edmond Armen Nazaryan (oro agli ultimi Europei Cadetti) dopo aver battuto all’esordio il tedesco Fabian Schmitt nei -55 kg (non olimpici), mentre Matteo Maffezzoli ha avuto la peggio contro il temibile azero Sanan Suleymanov dopo aver sconfitto l’israeliano Roman Zhernovetski nel turno preliminare dei -77 kg.

Freni ha sofferto maledettamente la velocità e l’imprevedibilità di Nazaryan, capace di portarsi sul 5-0 in un amen per poi subire la risposta dell’azzurro (2-5), Purtroppo il bulgaro ha continuato a dominare l’incontro proiettando il nostro portacolori a terra per ben due volte (4 e 5 punti) e trionfando per manifesta superiorità sul punteggio di 14-2. Nel frattempo, sulla materassina C, Maffezzoli non ha potuto niente contro lo strapotere fisico di Suleymanov, passando in svantaggio per 0-7 a causa di tre ribaltamenti consecutivi e non riuscendo più a rimontare fino al termine del combattimento.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Fijlkam